Сидоренко: минское «Динамо» мужественно оборонялось, но была нервозность

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился впечатлениями от проигранного матча с московским ЦСКА (2:3 ОТ).



«Мы сегодня проявляли мужество. Много заблокированных бросков. Знали прекрасно, что придется очень много играть в своей зоне, в обороне. Мужественно оборонялись. Искали контратаку, забили два гола. К сожалению, нервозность не помогла удержать счёт. Давление, которое было от ЦСКА, конечно, всё равно должно было реализоваться в голы.



Хочу поблагодарить команду за характер и мужество. Состав у нас, конечно, не оптимальный. Тем более ещё четвёртая игра. Прекрасно понимали, в каком положении ЦСКА находится. В овертайме у нас, наверное, были близкими первые моменты, когда мы могли реализовать и добиться победы. Поздравляю ЦСКА с победой. Едем домой», — цитирует тренера официальный сайт ЦСКА.