Шоу кан-кан и стычка с Гимаевым-младшим. Яркие фото матча «Динамо» — «Динамо» Р

28 января в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышева в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ местное «Динамо» одержало победу над рижскими одноклубниками со счётом 3:2. Бело-голубые впервые одолели латвийский клуб в текущем сезоне, ранее проиграв три матча.



Счёт был открыт на 13-й минуте: гол записал на свой счёт нападающий команды гостей Брэндон Макмиллан. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Кристапс Зиле и Дмитрий Моисеев. На 43-й минуте подопечные Владимира Крикунова сравняли счёт усилиями Владислава Ефремова, и почти сразу москвичи вышли вперёд благодаря голу Микса Индрашиса, ставшего победным.

Лучшие кадры с матча «Динамо» Москва — «Динамо» Рига — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.