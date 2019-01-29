Мильштейн: готовы обсудить будущее Панарина после сезона

Дэн Мильштейн, агент нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина, выступил с заявлением по поводу будущего игрока.

«Мы сообщили команде, что готовы обсудить будущее Артемия после сезона. Наш приоритет сейчас — сосредоточиться на остальной части сезона, пытаясь выиграть Кубок Стэнли для «Коламбус Блю Джекетс» и их болельщиков. Никаких дополнительных комментариев не будет», – написал Мильштейн в своём «твиттере».

В 46 играх текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 27-летний нападающий записал в актив 53 (19+34) очка при показателе полезности «+10» и 10 минутах штрафного времени.



Напомним, контракт Панарина с «Коламбусом» заканчивается летом. Ранее хоккеист предложил отложить переговоры по новому соглашению и дал понять, что может покинуть команду.