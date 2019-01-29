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«Питтсбург» проиграл «Нью-Джерси», Малкин отметился передачей

«Питтсбург» проиграл «Нью-Джерси», Малкин отметился передачей
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду уступил «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:6.

В каждом из периодов «дьяволы» забросили по две шайбы. Голами отметились Трэвис Зейджак, Деймон Сиверсон, Брайан Бойл, Блейк Коулман, Кайл Пальмери и Патрик Заха. У «пингвинов» отличились Деррик Брассар, Мэтт Каллен и Брайан Раст.

На счету российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина результативная передача, показатель полезности «-1», бросок в створ и два силовых приёма за 18.07 на льду (6.57 – в большинстве).

«Нью-Джерси» прервал серию из трёх поражений и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков. У «Питтсбурга» четвёртое поражение в пяти матчах. «Пингвины» (58) – восьмые.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2019, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3:6
0:2, 1:2, 2:2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Зейджак (Вуд, Сантини) – 13:08 (5x5), 0:2 – Сиверсон (Коулман, Зейджак) – 14:53 (5x5), 0:3 – Бойл (Заха) – 23:30 (4x5), 1:3 – Брассар (Петтерссон, Риикола) – 24:28 (5x5), 1:4 – Коулман (Зейджак, Батчер) – 32:57 (5x5), 1:5 – Палмьери (Зейджак, Юханссон) – 51:42 (5x4), 2:5 – Каллен – 52:30 (4x5), 2:6 – Заха (Грин) – 53:37 (5x4), 3:6 – Раст (Малкин, Дюмулен) – 58:03 (5x5)
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