Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
07:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Евгений Малкин вошёл в тройку худших игроков НХЛ по показателю полезности

Фото: Christian Petersen/Getty Images
Евгений Малкин вошёл в тройку худших игроков НХЛ по показателю полезности
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду уступил «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:6.

На счету российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина результативная передача, показатель полезности «-1», бросок в створ и два силовых приёма за 18.07 на льду (6.57 – в большинстве). Суммарный показатель полезности Малкина достиг отметки в "-20". Евгений вышел на третье место в списке худших игроков НХЛ по этому показателю. Лидерами рейтинга являются форвард «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо ("-23") и защитник «пантер» Майк Мэтисон ("-21"). Малкин делит третье место с защитником «Ванкувер Кэнакс» Эриком Гудбрансоном.

«Нью-Джерси» прервал серию из трёх поражений и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков. У «Питтсбурга» четвёртое поражение в пяти матчах. «Пингвины» (58) – восьмые.

«Проблема у меня в голове». Почему Малкин и Кросби – на разных полюсах
У Евгения уже «-19», у Кросби – «+19».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент