Евгений Малкин вошёл в тройку худших игроков НХЛ по показателю полезности

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду уступил «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:6.

На счету российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина результативная передача, показатель полезности «-1», бросок в створ и два силовых приёма за 18.07 на льду (6.57 – в большинстве). Суммарный показатель полезности Малкина достиг отметки в "-20". Евгений вышел на третье место в списке худших игроков НХЛ по этому показателю. Лидерами рейтинга являются форвард «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо ("-23") и защитник «пантер» Майк Мэтисон ("-21"). Малкин делит третье место с защитником «Ванкувер Кэнакс» Эриком Гудбрансоном.

«Нью-Джерси» прервал серию из трёх поражений и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков. У «Питтсбурга» четвёртое поражение в пяти матчах. «Пингвины» (58) – восьмые.