Салливан: пытаемся помочь Малкину поймать свою игру

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:6) прокомментировал игру Евгения Малкина.

«Мы пытаемся помочь Джино поймать свою лучшую игру. Мы продолжим с ним работать», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.

На счету российского нападающего «Питтсбурга» результативная передача, показатель полезности «-1», бросок в створ и два силовых приёма за 18.07 на льду (6.57 – в большинстве). Суммарный показатель полезности Малкина достиг отметки в "-20". Евгений вышел на третье место в списке худших игроков НХЛ по этому показателю. Лидерами рейтинга являются форвард «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо ("-23") и защитник «пантер» Майк Мэтисон ("-21"). Малкин делит третье место с защитником «Ванкувер Кэнакс» Эриком Гудбрансоном.