Кросби: «Питтсбургу» не хватило эмоций и серьёзного отношения к делу

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:6).

«Нам не хватало настойчивости, эмоций и серьёзного отношения к делу. У нашей команды должно быть много энергии, не похоже, что сегодня было так. Мы должны выходить на лёд и показывать это. Мы можем говорить всё, что угодно, можем говорить правильные слова, но надо выходить и доказывать. Думаю, это все понимают», – цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.

На счету российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина результативная передача, показатель полезности «-1», бросок в створ и два силовых приёма за 18.07 на льду (6.57 – в большинстве). Суммарный показатель полезности Малкина достиг отметки в "-20". Евгений вышел на третье место в списке худших игроков НХЛ по этому показателю. Лидерами рейтинга являются форвард «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо ("-23") и защитник «пантер» Майк Мэтисон ("-21"). Малкин делит третье место с защитником «Ванкувер Кэнакс» Эриком Гудбрансоном.