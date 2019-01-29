Петтингер: Овечкин говорил, что Россия — лучшая страна в мире

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Петтингер поделился воспоминаниями об игре с Александром Овечкиным. Они были одноклубниками на протяжении трёх сезонов.

«Нам рассказывали, что приедет какой-то суперновичок из России. Да и в прессе постоянно рассказывали об Овечкине и сравнивали его с Сидни Кросби. Конечно, мы ждали, что наш парень будет лучше. Когда он пришёл к нам, мы были в шоке – этот молодой русский отлично говорит по-английски! Конечно, мы смеялись над ним из-за его акцента, но он вообще не стеснялся и сам ржал над собой. В нём было что-то такое, что создавало вокруг него позитивную атмосферу. У нас была молодая команда, и все парни сразу потянулись к нему.

Что Овечкин говорил о России? Он говорил, что это лучшая страна в мире. Серьёзно! Но мы ему не верили. Конечно, пообщавшись с Овечкиным и играя с другими русскими парнями вроде Андрея Николишина, я понял, какие люди живут в вашей стране. У русских широкая душа, и вы очень честные.

После обмена из «Вашингтона» я играл с братьями Седин в «Ванкувере», Мартеном Сен-Луи и Венсаном Лекавалье в «Тампе». Это очень крутые игроки, но Ови – просто суперзвезда. Его бросок невозможно отбить, у него очень мощное катание, его самого не сдвинуть с места. Это просто машина. Пусть Ови никогда не играл в центре, но он и в защите неплох. Любит бросать, но может отдать пас, хорошо видит площадку", — цитирует Петтингера «Спорт Бизнес Online».