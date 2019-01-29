Гусев — о карьере: после сезона подумаю над тем, что делать дальше

Нападающий СКА Никита Гусев поделился мнением об игре команды в нынешнем сезоне, а также рассказал, когда будет принимать решение об отъезде в НХЛ, где права на него принадлежат действующему финалисту Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс».

«Считаю, что наша игра немного поменялась по сравнению с предыдущими сезонами. Но мы, как и раньше, выходим на каждый матч только с одной целью — победить. Для нас догнать или перегнать ЦСКА не так важно, как улучшить свою игру перед плей-офф и там выступить достойно.

Поддерживаю ли я контакты с представителями НХЛ? Я с друзьями из НХЛ общаюсь. А что касается игры в самой лиге, то сейчас сосредоточен на выступлении за СКА. После сезона подумаю над тем, что делать дальше. В любом случае, чтобы ехать в НХЛ, нужно быть готовым к этому. И я должен понять, что готов. Я после каждого сезона размышляю над тем, что лучше для моей карьеры", — приводят слова Гусева «Известия».