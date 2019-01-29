Каменский — о Матчах звёзд: формат «свои против чужих» работает всегда

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением о кризисе Матчей звёзд.

«Ясно одно: каждый год нужно придумывать что-то новое, искать неожиданные ходы, не застаиваться. Мне как игроку НХЛ очень запомнились звёздные выходные в Ванкувере, которые состоялись незадолго до Олимпиады в Нагано, они прошли на ура. Вот в те годы ни о каком кризисе таких праздников точно говорить не приходилось. Формат «Северная Америка против Европы» оживлял событие, давал болельщикам возможность поболеть за свою команду. Не могу вспомнить, кто тогда победил – мы, европейцы или североамериканцы, но фанаты точно не скучали.

Надо видеть не только минусы, но и плюсы. На мой взгляд, организация в Казани была на очень хорошем уровне, мы видели и позитивные отзывы по самой игре. Но, понятное дело, каждый год нужно что-то менять и улучшать. Условная формула «свои против чужих» работает всегда. В принципе это то предложение, над которым будем думать, в нём есть рациональное зерно. Есть и другие идеи, надо обсуждать», – цитирует Каменского Russia-Hockey.