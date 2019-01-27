В Америке устали от бессмысленного шоу. Как можно изменить Матч звёзд НХЛ

Матч звёзд – довольно скучное мероприятие, от которого каждый год отлынивает то одна суперзвезда, то другая. Обычно используют отговорки с травмами, но в этом году Александр Овечкин честно сказал, что на его долю и так выпало много хоккея, и он хочет отдохнуть лишние пару дней. Возможно, НХЛ пора что-то менять?

Почему не нужно смотреть Матч звёзд НХЛ. Панарин всех предупреждал Где Чубакка и гитары вместо клюшек? От Мастершоу НХЛ клонит в сон.

Сумасшедшие конкурсы

Крупнейшее спортивное СМИ США ESPN сделало несколько шуточных предложений о том, как разнообразить Мастершоу. Например, предоставить вратарям возможность перевоплотиться в полевых игроков и попробовать себя на буллитах. В воротах при этом должен стоять нападающий или защитник во вратарской амуниции. Для голкиперов Матч звёзд – настоящий кошмар. Марк-Андре Флёри, узнав свою статистику на этих мероприятиях, даже посмеялся, что ему пора перестать участвовать в этом шоу.



Издание явно сочувствует вратарям и отводит им много внимания. Второе предложение – сделать конкурс, в котором вратари бы бросали по мишени в воротах с разных дистанций. «Вратарское умение владеть клюшкой – это искусство!», — отмечает ESPN.

Ещё одна интересная идея – привлечь в конкурсы лучших среди лучших. Например, чтобы в соревновании на самый сильный бросок участвовал Король броска Здено Хара, а чудеса обводки показывал Петер Форсберг. Тут, конечно, всех не привлечёшь, тот же Мартин Бродо уже вряд ли сможет выиграть конкурс на самую длинную серию сейвов.



Зато можно позвать молодёжь, девушек-то уже позвали, и они не провалились. Джек Хьюз мог бы с лёгкостью прилететь в Сан-Хосе. Каппо Какко и Василия Подколзина, которые также входят в тройку фаворитов драфта-2019, никто бы не отпустил, но можно найти и других талантливых юниоров среди тех, кто играет в Северной Америке.



Если эти идеи более или менее логичные и вообразимые, то дальше ESPN уже откровенно смеётся, предлагая такие соревнования, как постройка фигур из шайб, игру в вышибалы или матч трёх игроков НХЛ против толпы детишек. А для увеличения интенсивности самого матча игроков можно нарядить в огромные пузыри, чтобы они могли проводить силовые приёмы, не боясь травм.

Матч звёзд в сентябре

Шуточки шуточками, но есть и вполне серьёзные предложения. Например, CBC считает правильным перенести Матч звёзд на начало сезона, как было до 1966 года: «За последние 20 лет НХЛ не раз меняла формат Матча звёзд. Сначала противостояние Востока и Запада заменили битвой Северной Америки против остального мира, затем вернулись к привычному формату конференция на конференцию. Затем ввели и отменили драфт, и, наконец, уже четвёртый год проводят турнир дивизионов.



На Матче звёзд зарабатываются большие деньги, команда-победитель получает $ 1 млн, плюс по $ 150 тыс. вручают победителям конкурсов. Но некоторые игроки всё равно не хотят в этом участвовать. Александр Овечкин не поехал на Матч звёзд, потому что до сих пор расстроен пропуском Олимпиады. Кэри Прайс тоже отказался от участия, чтобы отдохнуть перед последним этапом регулярного сезона. Звёздный уикэнд любит лига и корпоративные спонсоры, но для большинства неистовых хоккейных болельщиков это тоска зелёная.

Матч звёзд осенью стал бы шикарным способом привлечь интерес к новому сезону. Лига каждый сентябрь приглашает топ-игроков в Нью-Йорк, почему бы не объединить это мероприятие с Матчем звёзд?



Чем же заменить Матч звёзд в январе? Как насчёт соревнования, которое будет иметь значение в регулярном сезоне? Я люблю английскую Премьер-лигу, и мне нравится, что в ней есть перерыв на Кубок Англии. Наше предложение — поделить лигу на восемь групп по четыре команды, и в каждой группе провести гладкий турнир, где команды будут играть по разу дома и на выезде с каждым соперником. Соревнование займёт две недели в январе, и в каждой группе будет разыгрываться свой кубок. Мне кажется, стоит попробовать», — пишет журналист Тим Уорнсби.

Кросби сделал подарок болельщикам Овечкина. Лучшие моменты Матча звёзд НХЛ Лундквист отыграл на ноль, но лучшим признали не его.

Какие ещё могут быть изменения?

Сразу после заявления Овечкина о пропуске Матча звёзд стали обсуждать, можно ли как то обойти обязательную дисквалификацию на один матч. Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман считает, что профсоюз игроков поднимет этот вопрос на переговорах о новом Коллективном соглашении. «Ожидается, что профсоюз предложит вариант, чтобы игроки могли пропускать Матч звёзд без дисквалификации. Например, если съездил на пять таких матчей, один можешь пропустить», — написал Фридман в своей колонке.



Обозреватель Forbes Мэтт Кэлман предлагает учитывать различные факторы перед решением о дисквалификации: «Надо учитывать количество сыгранных матчей, недавние травмы и, возможно, даже возраст. Овечкин в прошлом сезоне сыграл 106 матчей, ещё 50 – в этом. Возможно, в новом правиле надо прописать, что игроки, дошедшие летом до финала Кубка Стэнли, не обязаны ехать на Матч звёзд. Могут, но не должны, пусть хоккеисты сами решают».

Пять матчей, на мой взгляд, многовато. Особенно для опытных звёзд первой величины, которых выбирают для участия в Матче звёзд чуть ли не каждый год, и которые много играют в плей-офф. Три матча или даже два – более оптимальный вариант. Ещё одним аргументом может стать то, что звёздных игроков в НХЛ более чем достаточно, и Овечкину или Кросби всегда можно найти равноценную замену.



В связи с этим появляется и следующее предложение – можно и вовсе приглашать на Матч звёзд только молодых игроков. Скажем, возрастом до 25-27 лет. А хоккеистов постарше, только если они сами не против. Мэттьюс, Лайне, Барзал, Марнер… Лига молодеет с каждым годом, и вчерашние новички ничем не уступают своим старшим товарищам. К тому же им Матчи звёзд ещё не приелись. К тому же если Кросби или Овечкину на денежные призы за победу в конкурсе или Матче звёзд, в общем-то, всё равно, они и так получают миллионы, то для игроков на контракте новичка это станет дополнительным приятным бонусом.



«Тут потрясающе, очень весело, много классных игроков», — сказал 20-летний Элиас Петтерссон. 21-летний Остон Мэттьюс тоже наслаждался выходными: «Приятно приехать туда, где тепло. На этих выходных у тебя есть возможность провести время с одними из лучших игроков лиги и с семьёй, и получить удовольствие».



Конечно, хотелось бы увидеть больше борьбы в самом матче, но вряд ли. Понятно, что силовых приёмов и драк мы не увидим, никто не хочет получить травму. Игроки в любом случае хотят расслабиться и получить удовольствие от обязаловки, рвать жилы здесь никто не будет.