Подколзин вошёл в расширенный состав сборной России U18 на Турнир пяти наций

В Новогорске стартовал сбор юниорской (игроки не старше 18 лет) сборной России, информирует официальный сайт ФХР. Для участия в сборе тренерский штаб команды вызвал 28 хоккеистов. С 5 по 9 февраля команда примет участие в традиционном Турнире пяти наций в Сочи.

Вратари: Ярослав Аскаров («СКА-Варяги»), Владимир Сартаков («Авто»), Всеволод Скотников («Красная Армия»).



Защитники: Николай Буренов («Русские Витязи»), Роман Бычков, Илья Миронов, Тювилин Дмитрий (все — «Локо»), Никита Ващенко («СКА-Варяги»), Даниил Зайцев («Авто»), Александр Кирпичников («Белые Медведи»), Иван Рогов («Алмаз»), Семён Чистяков («Толпар»), Арслан Яруллин («Лидо»).



Нападающие: Родион Амиров («Толпар»), Максим Грошев («Реактор»), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Омские Ястребы»), Даниил Гутик, Илья Николаев (оба — «Локо»), Дмитрий Зайцев («Русские Витязи»), Илья Лоза («Мамонты Югры»), Тахир Мингачёв (ЦСК ВВС), Василий Подколзин, Алексей Цыплаков (оба — «СКА-1946»), Егор Спиридонов, Дмитрий Шешин (оба — «Стальные Лисы»), Михаил Сусликов («Тюменский Легион»), Егор Чижиков («Алмаз»).