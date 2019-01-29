«Амур» командировал защитника Егора Журавлёва в ВХЛ

В «Сокол» из хабаровского «Амура» командирован защитник Егор Журавлёв, информирует официальный сайт клуба Высшей хоккейной лиги. В составе «Сокола» он будет выступать под номером 36. Рост игрока – 193 сантиметра, вес – 98 килограммов.

В этом сезоне 28-летний защитник отметился одной результативной передачей в 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ, заработав показатель полезности "-5" и набрав 10 штрафных минут. В среднем за матч Журавлёв проводил на льду 15 минут 48 секунд.

Егор – воспитанник нижнетагильского хоккея, начинал профессиональную карьеру в «Спутнике». В КХЛ ранее выступал за «Автомобилист» и «Югру». В общей сложности за карьеру в лиге Журавлёв провёл 194 матча и набрал 16 (3+13) очков при полезности "-24".