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Мищенко и Мегалинский дисквалифицированы на одну игру

Мищенко и Мегалинский дисквалифицированы на одну игру
Хоккей / КХЛ

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировал двух игроков, информирует официальный сайт лиги.

«Адмирал» — «Амур»

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Адмирала» Ивана Мищенко по п. 1.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу».

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Северсталь» — «Витязь»

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Северстали» Дмитрия Мегалинского по п. 1.15 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу».

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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