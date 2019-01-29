Мищенко и Мегалинский дисквалифицированы на одну игру

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировал двух игроков, информирует официальный сайт лиги.



«Адмирал» — «Амур»



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Адмирала» Ивана Мищенко по п. 1.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу».

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Северсталь» — «Витязь»



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Северстали» Дмитрия Мегалинского по п. 1.15 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу».

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.