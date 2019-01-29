Наместников переведён в первое звено «Рейнджерс», Бучневич — в четвёртом

Тренерский штаб клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» на тренировках произвёл несколько изменений, информирует New York Post.



Место травмированного Матса Цукарелло в первом звене команды занял российский форвард Владислав Наместников, который будет играть вместе с Микой Зибанеджадом и Крисом Крайдером. Другой россиянин в составе клуба, форвард Павел Бучневич, будет играть на правом фланге четвёртого звена.



26-летний Наместников в текущем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 44 встречах, отметившись 16 (4+12) баллами при показателе полезности «-11» и 26 минутах штрафа. 23-летний Бучневич сыграл 32 матча, заработав 15 (9+6) баллов при показателе полезности «-3» и четырёх минутах штрафа.

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