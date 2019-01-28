Русская неделя в Америке: «Филадельфия» вспомнила о бывшем напарнике Капризова

В традиционном обзоре выступлений российских игроков в Северной Америке мы обращаем внимание не только на НХЛ и АХЛ, но и на многочисленные юниорские лиги.

Русская неделя в Америке: Самсонов заслужил шанс, но «Вашингтону» он не поможет А в НХЛ расцвели российские защитники.

Вратари

Игрок Клуб/Лига Игры Победы Бр ПШ КН %ОБ «0» Андрей Василевский «Тампа-Бэй»/НХЛ 28 20 928 70 2,50 92,5% 3 Семён Варламов «Колорадо»/НХЛ 31 13 911 84 2,82 90,8% 1 Сергей Бобровский «Коламбус»/НХЛ 34 19 970 93 2,91 90,4% 2 Антон Худобин «Даллас»/НХЛ 21 8 581 45 2,46 92,3% 1 Александр Георгиев «Рейнджерс»/НХЛ 16 6 455 48 3,43 89,5% 1 «Хартфорд»/АХЛ 11 2 324 38 3.66 88,3% 0 Илья Самсонов «Херши»/АХЛ 22 9 559 68 3.14 87,8% 2 Михаил Бердин «Манитоба»/АХЛ 6 3 215 17 2,76 92,1% 1 «Джэксонвилл»/ECHL 25 15 700 59 2.52 92,0% 1 Иван Просветов «Сагино»/OHL 36 24 1072 102 3,00 90,5% 3 Максим Жуков «Бэрри»/OHL 19 8 560 56 3,43 90,0% 2 «Грин Бэй»/USHL 3 1 70 11 4.26 84,3% 0 Михаил Денисов «Сент Джон»/QMJHL 22 6 656 73 4.05 88,9% 1

Пока Андрей Василевский отдувался за всех российских вратарей НХЛ на Матче звёзд, лигой ниже игровую практику получали Илья Самсонов и Александр Георгиев. Голкипер «Херши» после четырёх побед подряд всё-таки проиграл, хоть и пропустил всего одну шайбу, да и то — в овертайме. Что до потенциального сменщика Хенрика Лундквиста, то он провалил неделю, пропустив 10 (!) шайб за два матча. Причём в игре с «Шарлоттом» Георгиев отразил всего 15 бросков из 19.

В Америке устали от бессмысленного шоу. Как можно изменить Матч звёзд НХЛ Шуточные и серьёзные предложения.

QMJHL (хоккейная лига Квебека)

Место Игрок Год рождения Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (1) Иван Чехович (н) 1999 «Бэ-Комо» 46 36+44 +40 32 207 2 (2) Ярослав Алексеев (н) 1999 «Бэ-Комо» 48 25+32 +23 18 100 3 (3) Александр Хованов (н) 2000 «Монктон» 45 21+34 -1 72 137 4 (4) Дмитрий Завгородний (н) 2000 «Римуски» 48 20+28 +24 8 136 5 (5) Егор Соколов (н) 2000 «Кейп-Бретон» 48 23+21 +8 14 137 6 (7) Егор Сердюк (н) 2001 «Викториавилль» 43 17+25 +3 25 107 7 (6) Владислав Котков (н) 2000 «Шикутими» 46 21+20 +19 16 121 8 (8) Алексей Сергеев (н) 2000 «Квебек» 49 12+25 -9 24 98 9 (9) Михаил Абрамов (н) 2001 «Викториавилль» 43 7+29 -3 12 128 10 (10) Павел Колтыгин (н) 1999 «Драммондвилль» 43 16+14 +16 39 94 11 (11) Иван Козлов (н) 1999 «ВальдОр» 43 10+15 -21 16 88 12 (12) Артемий Князев (з) 2001 «Шикутими» 38 9+13 -1 20 85 13 (13) Ярослав Лихачёв (н) 2001 «Гатино» 37 7+6 -12 2 69 14 (14) Даниил Берестнев (н) 2001 «ВальдОр» 47 3+9 -17 22 86 15 (15) Даниил Вертий (н) 1998 «Акади-Батерст» 32 4+3 -23 18 69 16 (16) Ренат Дадажанов (з) 1999 «ВальдОр» 15 1+1 -9 16 8 17 (17) Всеволод Лосев (н) 2000 «Акади-Батерст» 3 0+1 0 0 2

Иван Чехович всё ещё остаётся лучшим снайпером и бомбардиром лиги Квебека, но его преследователи уже приблизились к нему на расстоянии одного гола/очка. В последних четырёх играх лидер «Бэ-Комо» не забивает, но на прошлой неделе хотя бы отдал две голевые передачи. Голевую засуху из всё тех же четырёх матчей переживает лучший бомбардир «Шикутими» Владислав Котков. А вот кого хочется отметить с положительной стороны, так это наших парней из «Викториавилля». На двоих за два матча на прошлой неделе Михаил Абрамов и Егор Сердюк набрали пять очков.

WHL (Западная хоккейная лига)

Место Игрок Год рождения Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (1) Егор Замула (з) 2000 «Калгари» 45 9+30 +10 25 96 2 (2) Александр Алексеев (з) 1999 «Ред Дир» 35 7+30 +19 19 90 3 (3) Олег Зайцев (н) 2001 «Ред Дир» 44 8+21 +3 35 80 4 (4) Сергей Алхимов (н) 2001 «Реджина» 47 9+8 -8 23 68 5 (5) Артём Минулин (з) 1999 «Эверетт» 32 1+12 +16 16 65 6 (7) Никита Седов (з) 2001 «Реджина» 49 0+13 -18 34 63 7 (6) Егор Арбузов (з) 2001 «Спокан» 42 2+7 +1 18 62 8 (8) Роман Калиниченко (з) 2000 «Трай Сити» 46 1+5 -24 32 35

Главное событие из Западной хоккейной лиги, к сожалению, со знаком минус. Вот уже неделю из-за травмы не играет Александр Алексеев. В его отсутствии не блещет другой россиянин из «Ред Дира» Олег Зайцев. Провёл минувшую неделю по нулям и Егор Замула, что для четвёртого бомбардира «Калгари» довольно-таки нетипично. Зато можно отметить Артёма Минулина с первым голом в сезоне и Никиту Седова, чьи 0+4 за два матча для защитника выглядят вполне солидно.

OHL (хоккейная лига Онтарио)

Место Игрок Год рождения Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (1) Кирилл Максимов (н) 1999 «Ниагара» 44 30+31 +28 86 178 2 (2) Герман Поддубный (н) 1999 «Эри» 47 21+24 +4 22 151 3 (4) Семён Дер-Аргучинцев (н) 2000 «Питерборо» 41 5+28 -14 14 75 4 (3) Алексей Торопченко (н) 1999 «Гуэлф» 44 13+18 -1 18 147 5 (5) Павел Гоголев (н) 2000 «Гуэлф» 34 10+17 +5 22 101 6 (6) Дмитрий Саморуков (з) 1999 «Гуэлф» 39 4+20 +13 10 102 7 (7) Матвей Гуськов (н) 2001 «Лондон» 37 8+14 +13 20 69 8 (8) Алексей Липанов (н) 1999 «Китченер» 40 8+12 -28 14 59 9 (9) Даниил Чайка (з) 2002 «Гуэлф» 36 3+6 +12 2 45 10 (10) Никита Охотюк (з) 2000 «Оттава» 36 1+7 +16 24 64 11 (11) Игорь Чибриков (з) 2001 «Оуэн Саунд» 45 0+5 -1 26 43

Лучший снайпер лиги Онтарио среди россиян притормозил: вот уже как два матча Кирилл Максимов не забивает. Зато Матвей Гуськов сумел прервать свою семиматчевую безголевую серию, а Герман Поддубный отличился в обеих играх на неделе. Постепенно дела налаживаются у Алексея Липанова, а Семён Дер-Аргучинцев в трёх матчах заработал три результативных балла. Четвёртую шайбу в сезоне забросил бронзовый призёр МЧМ-2019 Дмитрий Саморуков.

USHL (юниорская лига США)

Место Игрок Год рождения Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (1) Егор Афанасьев (н) 2001 «Маскегон» 35 18+22 +18 22 131 2 (2) Владислав Фирстов (н) 2001 «Ватерло» 38 18+21 +2 16 93 3 (3) Александр Яковенко (з) 1998 «Маскегон» 35 13+21 +19 12 96 4 (4) Артём Иванюженков (н) 1998 «Су Фолс» 33 16+12 +2 85 79 5 (5) Даниил Гущин (н) 2002 «Маскегон» 33 11+13 +8 20 70 6 (6) Игорь Ларионов (н) 1998 «Маскегон» 22 7+14 +11 4 48 7 (7) Глеб Муртазин (н) 2000 «Грин Бэй» 31 8+11 +1 41 58 8 (8) Андрей Баканов (н) 2002 «Седар Рапидс» 28 3+8 0 28 29 9 (9) Андрей Голиков (з) 1999 «Маскегон» 8 2+1 +2 9 6 10 (10) Лев Стариков (з) 2000 «Дес Мойнс» 5 0+3 +1 4 12 11 (11) Егор Постнов (з) 2000 «Линкольн» 17 1+1 -1 22 11 12 (12) Ян Кузнецов (з) 2002 «Су Фолс» 27 0+2 -1 10 17 13 (13) Никита Кривокрасов (н) 2000 «Омаха» 10 1+0 -2 4 15 14 (14) Арсений Смехов (н) 2001 «Янгстаун» 27 1+0 -4 8 9 15 (15) Тимофей Хохлачёв (н) 2001 «Дес Мойнс» 10 0+1 +2 2 3

После хет-трика на прошлой неделе Артём Иванюженков набрал очередные 1+1. А вот большая русская диаспора из «Маскегона» заработала всё те же два очка, но аж на пятерых. Это была не лучшая неделя для второй команды USHL.

NCAA (студенческая лига США)

Место Игрок Год рождения Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (1) Никита Павлычев (н) 1997 Университет Пенсильвании 26 11+11 +4 32 55 2 (2) Денис Смирнов (н) 1997 Университет Пенсильвании 24 5+9 -4 4 60 3 (3) Владислав Джиошвили (н) 1998 Университет Вермонта 23 6+6 -6 16 39 4 (4) Алексей Соловьёв (з) 1994 Университет Бентли 24 5+5 -2 29 37 5 (5) Максим Андреев (н) 1998 Университет Корнелл 15 2+7 +4 6 12 6 (6) Руслан Исхаков (н) 2000 Университет Коннектикута 22 2+6 -7 16 33 7 (7) Руслан Рахматов (з) 1995 Университет Святого Сердца 12 1+2 +3 38 31

Редкие россияне из NCAA могут похвастаться результативной игрой на прошлой неделе. По передаче на свой счёт записали наши легионеры из Университета Пенсильвании, а ярче остальных выступил Владислав Джиошвили, заработавший в двух матчах 1+1. Руслан Исхаков, который на старте своей заокеанской карьеры получил сотрясение мозга, не может отличиться уже в 13 играх подряд.

ECHL (Лига Восточного побережья)

Место Игрок Год рождения Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (1) Василий Глотов (н) 1997 «Цинциннати» 38 7+18 +8 14 103 2 (3) Артур Тянулин (н) 1997 «Брамптон» 31 11+10 +1 4 64 3 (2) Семён Бабинцев (н) 1994 «Ньюфаундленд» 26 10+10 +8 8 48 4 (4) Даниил Мироманов (з) 1997 «Манчестер» 19 6+12 +4 8 57 5 (6) Иван Косоренков (н) 1998 «Ворчестер» 24 6+5 -4 12 49 6 (5) Дмитрий Осипов (з) «Инди» «Инди» 44 0+10 +3 33 63 7 (7) Никита Коростелёв (н) 1997 «Джэксонвилл» 16 3+4 -1 2 14 8 (8) Александр Микулович (з) 1996 «Каламазу» 28 3+3 +1 30 32 9 (9) Олег Сосунов (з) 1998 «Орландо» 15 1+4 -4 16 12 10 (10) Максим Мизюрин (н) 1998 «Ньюфаундленд» 3 1+0 0 0 3 11 (11) Илья Неколенко (з) 1993 «Ньюфаундленд» 7 0+2 -3 4 3 12 (12) Станислав Дзахов (н) 1993 «Юта» 17 0+1 -7 12 6

Первую шайбу в сезоне забросил Олег Сосунов. Двуметровый защитник, начинавший сезон в АХЛ, отличился за «Орландо». Возобновил регулярный набор очков Иван Косоренков, а самым результативным среди россиян на прошлой неделе был Артур Тянулин. Казанец не только отдал три голевые передачи за три матча, но и добавил к ним две заброшенные шайбы.

АХЛ

Место Игрок Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (1) Денис Гурьянов (н) «Техас» 33 13+21 +3 10 82 2 (2) Александр Волков (н) «Сиракьюз» 40 11+14 +12 41 62 3 (4) Михаил Воробьёв (н) «Лихай Велли» 32 6+16 +3 28 40 4 (7) Яков Тренин (н) «Милуоки» 46 7+12 +12 18 79 5 (3) Дмитрий Соколов (н) «Айова» 33 9+9 0 2 68 6 (5) Максим Летунов (н) «Сан-Хосе» 36 8+9 -3 14 68 7 (6) Виталий Абрамов (н) «Кливленд» 41 7+9 +1 22 89 8 (8) Клим Костин (н) «Сан-Антонио» 36 5+9 -11 56 46 9 (10) Ринат Валиев (з) «Стоктон» 35 1+10 +5 26 37 10 (9) Герман Рубцов (н) «Лихай Велли» 14 6+4 +3 0 22 11 (12) Егор Яковлев (з) «Бингемтон» 12 0+10 -5 2 19 12 (11) Игорь Швырёв (н) «Колорадо» 38 3+5 -3 18 39 13 (13) Никита Сошников (н) «Сан-Антонио» 11 3+3 +1 4 33 14 (14) Сергей Бойков (з) «Колорадо» 32 0+6 -4 49 44 15 (16) Валентин Зыков (н) «Шарлотт» 6 2+0 -1 16 6 16 (17) Никита Щербак (н) «Онтарио» 12 2+1 +1 4 19 17 (17) Олег Сосунов (з) «Сиракьюз» 5 1+0 +1 2 5 18 (18) Владислав Каменев (н) «Колорадо» 2 0+1 -3 2 3 19 (19) Василий Глотов (н) «Рочестер» 1 0+0 0 0 1 20 (20) Иван Косоренков (н) «Сан-Хосе» 1 0+0 0 0 1 21 (21) Никита Коростелёв (н) «Кливленд» 6 0+0 -5 0 12

Вне всяких сомнений, главная новость, связанная с АХЛ — вызов Михаила Воробьёва в основной состав «Филадельфии». Новое руководство «Флайерз» не смогло пройти мимо того факта, что бывший напарник Кирилла Капризова по «молодёжке» и «Салавату Юлаеву» второй раз за январь набрал 3 (1+2) очка в одном матче.

Отдав две голевые передачи в последнем матче за фарм «Нью-Джерси», Егор Яковлев как бы намекнул, что и его пора бы вернуть в НХЛ. Чего не скажешь про Виталия Абрамова, который в двух матчах на неделе не набирал очков, а в одной из игр схватил "-3" по показателю полезности.

Никак не может прервать свою 12-матчевую безголевую серию Дмитрий Соколов, зато на прошлой неделе забивали Максим Летунов, Денис Гурьянов, Александр Волков, а Яков Тренин и вовсе оформил первый в сезоне дубль. Помимо двух шайб в ворота «Сан-Антонио» челябинец ещё два очка набрал благодаря результативным передачам. Это лучший перформанс нападающего за всё время его выступлений в системе «Нэшвилла».

НХЛ

Место Игрок Клуб И Очки +/- Штр Бр Вр %Вбр Хиты Блк 1 (1) Никита Кучеров (н) «Тампа-Бей» 49 22+56 +15 26 137 19:22 - 21 21 2 (3) Александр Овечкин (н) «Вашингтон» 50 37+20 +9 30 196 21:01 25.0% 147 44 3 (2) Артемий Панарин (н) «Коламбус» 46 19+34 +10 10 122 20:07 50.0% 8 15 4 (4) Евгений Малкин (н) «Питтсбург» 48 14+38 -19 46 126 18:50 45.0% 30 21 5 (5) Александр Радулов (н) «Даллас» 39 14+27 +6 34 108 19:41 25.0% 42 43 6 (7) Евгений Кузнецов (н) «Вашингтон» 44 9+32 0 38 124 18:43 39.2% 32 11 7 (6) Евгений Дадонов (н) «Флорида» 48 18+22 -8 4 127 18:58 33.3% 16 29 8 (8) Владимир Тарасенко (н) «Сент-Луис» 48 17+15 -11 20 168 18:33 66.7% 55 22 9 (9) Николай Голдобин (н) «Ванкувер» 44 5+18 -7 14 70 14:57 - 8 12 10 (10) Андрей Свечников (н) «Каролина» 50 12+10 -8 46 125 14:43 14.3% 78 15 11 (11) Илья Ковальчук (н) «Лос-Анджелес» 40 9+13 -18 8 84 16:46 44.4% 20 15 12 (12) Артём Анисимов (н) «Чикаго» 47 8+14 -4 10 82 16:15 48.4% 18 17 13 (13) Михаил Сергачёв (з) «Тампа-Бей» 45 2+16 +5 14 83 17:45 50.0% 55 58 14 (14) Иван Проворов (з) «Филадельфия» 48 4+13 -14 30 78 24:54 - 63 85 15 (15) Владислав Наместников (н) «Рейнджерс» 44 4+12 -11 26 59 14:56 36.4% 64 29 16 (16) Павел Бучневич (н) «Рейнджерс» 32 9+6 -3 4 39 14:09 18.2% 26 12 17 (17) Дмитрий Орлов (з) «Вашингтон» 50 3+12 -11 23 62 22:16 - 75 70 18 (18) Иван Барбашёв (н) «Сент-Луис» 47 6+8 -9 9 23 11:33 48.0% 44 22 19 (19) Богдан Киселевич (з) «Флорида» 31 0+8 -3 12 14 14:51 - 46 19 20 (20) Игорь Ожиганов (з) «Торонто» 42 3+4 +2 12 33 14:18 - 45 44 21 (21) Валерий Ничушкин (н) «Даллас» 37 0+7 -5 0 51 12:29 50.0% 39 24 22 (22) Никита Задоров (з) «Колорадо» 39 4+2 +11 46 51 16:27 - 112 23 23 (24) Никита Зайцев (з) «Торонто» 49 1+5 +4 12 44 20:36 - 82 99 24 (23) Владислав Каменев (н) «Колорадо» 23 2+3 -2 10 22 9:02 50.0% 20 4 25 (25) Егор Яковлев (з) «Нью-Джерси» 11 1+3 -5 4 10 16:16 - 3 7 26 (26) Денис Гурьянов (н) «Даллас» 12 1+2 0 0 13 11:19 - 16 2 27 (29) Дмитрий Куликов (з) «Виннипег» 27 0+3 0 8 16 13:54 - 41 32 28 (27) Валентин Зыков (н) «Вегас» 19 0+3 -3 2 15 9:03 25,0% 11 3 29 (28) Илья Любушкин (з) «Аризона» 30 0+3 -13 4 19 14:01 - 119 44 30 (30) Михаил Воробьёв (н) «Филадельфия» 7 1+1 0 2 5 11:45 33,3% 2 3 31 (31) Никита Щербак (н) «Лос-Анджелес» 8 1+0 -4 2 12 10:11 - 9 1 32 (32) Никита Сошников (н) «Сент-Луис» 5 0+0 -1 0 1 7:10 - 5 2

Из-за перерыва на Матч звёзд неделя в НХЛ получилась не особо событийная. Некоторые из россиян и вовсе сыграли свой последний матч с понедельника на вторник.

Никита Задоров, который в матче с «Миннесотой» ничем особенным не запомнился, зато установил личный рекорд сезона по игровому времени — 25:53 минут. Никита Зайцев с «Вашингтоном» тоже отыграл больше 20 минут, сумев при этом забросить первую шайбу в текущем чемпионате. Последний раз он записывал своё имя в протокол 31 марта 2018 года. Если забивать, то чемпионам!

Овечкин велик, «Вашингтон» жалок. Рекорд капитана не спас от нового разгрома 34 пропущенных гола за 6 матчей — с такой игрой Кубки не выигрывают.

Собственно, сами чемпионы пребывают в глубоком кризисе. Что, впрочем, не мешает результативно действовать нашим легионерам «Вашингтона». Евгений Кузнецов набрал три очка на неделе, а Александр Овечкин к очередному (каково звучит, а?) хет-трику добавил гол в ворота всё того же «Торонто». Помимо Зайцева и «столичных» забивал на прошлой неделе Владимир Тарасенко, тогда как Андрей Свечников после лучшего матча в сезоне снова впал в спячку.