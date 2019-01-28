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Неделя россиян: НХЛ, АХЛ, QMJHL, OHL, WHL, USHL, NCAA, ECHL. 28 января 2019

Дмитрий Ерыкалов
Фото: https://twitter.com/nhlphiladelphia
Русская неделя в Америке: «Филадельфия» вспомнила о бывшем напарнике Капризова
Георгиев пропустил 10 шайб за два матча, а Зайцев забил впервые за 10 месяцев.
Хоккей / НХЛ

В традиционном обзоре выступлений российских игроков в Северной Америке мы обращаем внимание не только на НХЛ и АХЛ, но и на многочисленные юниорские лиги.

Русская неделя в Америке: Самсонов заслужил шанс, но «Вашингтону» он не поможет
А в НХЛ расцвели российские защитники.

Вратари

ИгрокКлуб/ЛигаИгрыПобедыБрПШКН%ОБ«0»
Андрей Василевский«Тампа-Бэй»/НХЛ2820928702,5092,5%3
Семён Варламов«Колорадо»/НХЛ3113911842,8290,8%1
Сергей Бобровский«Коламбус»/НХЛ3419970932,9190,4%2
Антон Худобин«Даллас»/НХЛ218581452,4692,3%1
Александр Георгиев«Рейнджерс»/НХЛ166455483,4389,5%1
«Хартфорд»/АХЛ112324383.6688,3%0
Илья Самсонов«Херши»/АХЛ229559683.1487,8%2
Михаил Бердин«Манитоба»/АХЛ63215172,7692,1%1
«Джэксонвилл»/ECHL2515700592.5292,0%1
Иван Просветов«Сагино»/OHL362410721023,0090,5%3
Максим Жуков«Бэрри»/OHL198560563,4390,0%2
«Грин Бэй»/USHL3170114.2684,3%0
Михаил Денисов«Сент Джон»/QMJHL226656734.0588,9%1

Пока Андрей Василевский отдувался за всех российских вратарей НХЛ на Матче звёзд, лигой ниже игровую практику получали Илья Самсонов и Александр Георгиев. Голкипер «Херши» после четырёх побед подряд всё-таки проиграл, хоть и пропустил всего одну шайбу, да и то — в овертайме. Что до потенциального сменщика Хенрика Лундквиста, то он провалил неделю, пропустив 10 (!) шайб за два матча. Причём в игре с «Шарлоттом» Георгиев отразил всего 15 бросков из 19.

В Америке устали от бессмысленного шоу. Как можно изменить Матч звёзд НХЛ
Шуточные и серьёзные предложения.

QMJHL (хоккейная лига Квебека)

МестоИгрокГод рожденияКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (1)Иван Чехович (н)1999«Бэ-Комо»4636+44+4032207
2 (2)Ярослав Алексеев (н)1999«Бэ-Комо»4825+32+2318100
3 (3)Александр Хованов (н)2000«Монктон»4521+34-172137
4 (4)Дмитрий Завгородний (н)2000«Римуски»4820+28+248136
5 (5)Егор Соколов (н)2000«Кейп-Бретон»4823+21+814137
6 (7)Егор Сердюк (н)2001«Викториавилль»4317+25+325107
7 (6)Владислав Котков (н)2000«Шикутими»4621+20+1916121
8 (8)Алексей Сергеев (н)2000«Квебек»4912+25-92498
9 (9)Михаил Абрамов (н)2001«Викториавилль»437+29-312128
10 (10)Павел Колтыгин (н)1999«Драммондвилль»4316+14+163994
11 (11)Иван Козлов (н)1999«ВальдОр»4310+15-211688
12 (12)Артемий Князев (з)2001«Шикутими»389+13-12085
13 (13)Ярослав Лихачёв (н)2001«Гатино»377+6-12269
14 (14)Даниил Берестнев (н)2001«ВальдОр»473+9-172286
15 (15)Даниил Вертий (н)1998«Акади-Батерст»324+3-231869
16 (16)Ренат Дадажанов (з)1999«ВальдОр»151+1-9168
17 (17)Всеволод Лосев (н)2000«Акади-Батерст»30+1002

Иван Чехович всё ещё остаётся лучшим снайпером и бомбардиром лиги Квебека, но его преследователи уже приблизились к нему на расстоянии одного гола/очка. В последних четырёх играх лидер «Бэ-Комо» не забивает, но на прошлой неделе хотя бы отдал две голевые передачи. Голевую засуху из всё тех же четырёх матчей переживает лучший бомбардир «Шикутими» Владислав Котков. А вот кого хочется отметить с положительной стороны, так это наших парней из «Викториавилля». На двоих за два матча на прошлой неделе Михаил Абрамов и Егор Сердюк набрали пять очков.

WHL (Западная хоккейная лига)

МестоИгрокГод рожденияКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (1)Егор Замула (з)2000«Калгари»459+30+102596
2 (2)Александр Алексеев (з)1999«Ред Дир»357+30+191990
3 (3)Олег Зайцев (н)2001«Ред Дир»448+21+33580
4 (4)Сергей Алхимов (н)2001«Реджина»479+8-82368
5 (5)Артём Минулин (з)1999«Эверетт»321+12+161665
6 (7)Никита Седов (з)2001«Реджина»490+13-183463
7 (6)Егор Арбузов (з)2001«Спокан»422+7+11862
8 (8)Роман Калиниченко (з)2000«Трай Сити»461+5-243235

Главное событие из Западной хоккейной лиги, к сожалению, со знаком минус. Вот уже неделю из-за травмы не играет Александр Алексеев. В его отсутствии не блещет другой россиянин из «Ред Дира» Олег Зайцев. Провёл минувшую неделю по нулям и Егор Замула, что для четвёртого бомбардира «Калгари» довольно-таки нетипично. Зато можно отметить Артёма Минулина с первым голом в сезоне и Никиту Седова, чьи 0+4 за два матча для защитника выглядят вполне солидно.

OHL (хоккейная лига Онтарио)

МестоИгрокГод рожденияКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (1)Кирилл Максимов (н)1999«Ниагара»4430+31+2886178
2 (2)Герман Поддубный (н)1999«Эри»4721+24+422151
3 (4)Семён Дер-Аргучинцев (н)2000«Питерборо»415+28-141475
4 (3)Алексей Торопченко (н)1999«Гуэлф»4413+18-118147
5 (5)Павел Гоголев (н)2000«Гуэлф»3410+17+522101
6 (6)Дмитрий Саморуков (з)1999«Гуэлф»394+20+1310102
7 (7)Матвей Гуськов (н)2001«Лондон»378+14+132069
8 (8)Алексей Липанов (н)1999«Китченер»408+12-281459
9 (9)Даниил Чайка (з)2002«Гуэлф»363+6+12245
10 (10)Никита Охотюк (з)2000«Оттава»361+7+162464
11 (11)Игорь Чибриков (з)2001«Оуэн Саунд»450+5-12643

Лучший снайпер лиги Онтарио среди россиян притормозил: вот уже как два матча Кирилл Максимов не забивает. Зато Матвей Гуськов сумел прервать свою семиматчевую безголевую серию, а Герман Поддубный отличился в обеих играх на неделе. Постепенно дела налаживаются у Алексея Липанова, а Семён Дер-Аргучинцев в трёх матчах заработал три результативных балла. Четвёртую шайбу в сезоне забросил бронзовый призёр МЧМ-2019 Дмитрий Саморуков.

USHL (юниорская лига США)

МестоИгрокГод рожденияКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (1)Егор Афанасьев (н)2001«Маскегон»3518+22+1822131
2 (2)Владислав Фирстов (н)2001«Ватерло»3818+21+21693
3 (3)Александр Яковенко (з)1998«Маскегон»3513+21+191296
4 (4)Артём Иванюженков (н)1998«Су Фолс»3316+12+28579
5 (5)Даниил Гущин (н)2002«Маскегон»3311+13+82070
6 (6)Игорь Ларионов (н)1998«Маскегон»227+14+11448
7 (7)Глеб Муртазин (н)2000«Грин Бэй»318+11+14158
8 (8)Андрей Баканов (н)2002«Седар Рапидс»283+802829
9 (9)Андрей Голиков (з)1999«Маскегон»82+1+296
10 (10)Лев Стариков (з)2000«Дес Мойнс»50+3+1412
11 (11)Егор Постнов (з)2000«Линкольн»171+1-12211
12 (12)Ян Кузнецов (з)2002«Су Фолс»270+2-11017
13 (13)Никита Кривокрасов (н)2000«Омаха»101+0-2415
14 (14)Арсений Смехов (н)2001«Янгстаун»271+0-489
15 (15)Тимофей Хохлачёв (н)2001«Дес Мойнс»100+1+223

После хет-трика на прошлой неделе Артём Иванюженков набрал очередные 1+1. А вот большая русская диаспора из «Маскегона» заработала всё те же два очка, но аж на пятерых. Это была не лучшая неделя для второй команды USHL.

NCAA (студенческая лига США)

МестоИгрокГод рожденияКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (1)Никита Павлычев (н)1997Университет Пенсильвании2611+11+43255
2 (2)Денис Смирнов (н)1997Университет Пенсильвании245+9-4460
3 (3)Владислав Джиошвили (н)1998Университет Вермонта236+6-61639
4 (4)Алексей Соловьёв (з)1994Университет Бентли245+5-22937
5 (5)Максим Андреев (н)1998Университет Корнелл152+7+4612
6 (6)Руслан Исхаков (н)2000Университет Коннектикута222+6-71633
7 (7)Руслан Рахматов (з)1995Университет Святого Сердца121+2+33831

Редкие россияне из NCAA могут похвастаться результативной игрой на прошлой неделе. По передаче на свой счёт записали наши легионеры из Университета Пенсильвании, а ярче остальных выступил Владислав Джиошвили, заработавший в двух матчах 1+1. Руслан Исхаков, который на старте своей заокеанской карьеры получил сотрясение мозга, не может отличиться уже в 13 играх подряд.

ECHL (Лига Восточного побережья)

МестоИгрокГод рожденияКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (1)Василий Глотов (н)1997«Цинциннати»387+18+814103
2 (3)Артур Тянулин (н)1997«Брамптон»3111+10+1464
3 (2)Семён Бабинцев (н)1994«Ньюфаундленд»2610+10+8848
4 (4)Даниил Мироманов (з)1997«Манчестер»196+12+4857
5 (6)Иван Косоренков (н)1998«Ворчестер»246+5-41249
6 (5)Дмитрий Осипов (з)«Инди»«Инди»440+10+33363
7 (7)Никита Коростелёв (н)1997«Джэксонвилл»163+4-1214
8 (8)Александр Микулович (з)1996«Каламазу»283+3+13032
9 (9)Олег Сосунов (з)1998«Орландо»151+4-41612
10 (10)Максим Мизюрин (н)1998«Ньюфаундленд»31+0003
11 (11)Илья Неколенко (з)1993«Ньюфаундленд»70+2-343
12 (12)Станислав Дзахов (н)1993«Юта»170+1-7126

Первую шайбу в сезоне забросил Олег Сосунов. Двуметровый защитник, начинавший сезон в АХЛ, отличился за «Орландо». Возобновил регулярный набор очков Иван Косоренков, а самым результативным среди россиян на прошлой неделе был Артур Тянулин. Казанец не только отдал три голевые передачи за три матча, но и добавил к ним две заброшенные шайбы.

АХЛ

МестоИгрокКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (1)Денис Гурьянов (н)«Техас»3313+21+31082
2 (2)Александр Волков (н)«Сиракьюз»4011+14+124162
3 (4)Михаил Воробьёв (н)«Лихай Велли»326+16+32840
4 (7)Яков Тренин (н)«Милуоки»467+12+121879
5 (3)Дмитрий Соколов (н)«Айова»339+90268
6 (5)Максим Летунов (н)«Сан-Хосе»368+9-31468
7 (6)Виталий Абрамов (н)«Кливленд»417+9+12289
8 (8)Клим Костин (н)«Сан-Антонио»365+9-115646
9 (10)Ринат Валиев (з)«Стоктон»351+10+52637
10 (9)Герман Рубцов (н)«Лихай Велли»146+4+3022
11 (12)Егор Яковлев (з)«Бингемтон»120+10-5219
12 (11)Игорь Швырёв (н)«Колорадо»383+5-31839
13 (13)Никита Сошников (н)«Сан-Антонио»113+3+1433
14 (14)Сергей Бойков (з)«Колорадо»320+6-44944
15 (16)Валентин Зыков (н)«Шарлотт»62+0-1166
16 (17)Никита Щербак (н)«Онтарио»122+1+1419
17 (17)Олег Сосунов (з)«Сиракьюз»51+0+125
18 (18)Владислав Каменев (н)«Колорадо»20+1-323
19 (19)Василий Глотов (н)«Рочестер»10+0001
20 (20)Иван Косоренков (н)«Сан-Хосе»10+0001
21 (21)Никита Коростелёв (н)«Кливленд»60+0-5012

Вне всяких сомнений, главная новость, связанная с АХЛ — вызов Михаила Воробьёва в основной состав «Филадельфии». Новое руководство «Флайерз» не смогло пройти мимо того факта, что бывший напарник Кирилла Капризова по «молодёжке» и «Салавату Юлаеву» второй раз за январь набрал 3 (1+2) очка в одном матче.

Отдав две голевые передачи в последнем матче за фарм «Нью-Джерси», Егор Яковлев как бы намекнул, что и его пора бы вернуть в НХЛ. Чего не скажешь про Виталия Абрамова, который в двух матчах на неделе не набирал очков, а в одной из игр схватил "-3" по показателю полезности.

Никак не может прервать свою 12-матчевую безголевую серию Дмитрий Соколов, зато на прошлой неделе забивали Максим Летунов, Денис Гурьянов, Александр Волков, а Яков Тренин и вовсе оформил первый в сезоне дубль. Помимо двух шайб в ворота «Сан-Антонио» челябинец ещё два очка набрал благодаря результативным передачам. Это лучший перформанс нападающего за всё время его выступлений в системе «Нэшвилла».

НХЛ

МестоИгрокКлубИОчки+/-ШтрБрВр%ВбрХитыБлк
1 (1)Никита Кучеров (н)«Тампа-Бей»4922+56+152613719:22-2121
2 (3)Александр Овечкин (н)«Вашингтон»5037+20+93019621:0125.0%14744
3 (2)Артемий Панарин (н)«Коламбус»4619+34+101012220:0750.0%815
4 (4)Евгений Малкин (н)«Питтсбург»4814+38-194612618:5045.0%3021
5 (5)Александр Радулов (н)«Даллас»3914+27+63410819:4125.0%4243
6 (7)Евгений Кузнецов (н)«Вашингтон»449+3203812418:4339.2%3211
7 (6)Евгений Дадонов (н)«Флорида»4818+22-8412718:5833.3%1629
8 (8)Владимир Тарасенко (н)«Сент-Луис»4817+15-112016818:3366.7%5522
9 (9)Николай Голдобин (н)«Ванкувер»445+18-7147014:57-812
10 (10)Андрей Свечников (н)«Каролина»5012+10-84612514:4314.3%7815
11 (11)Илья Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»409+13-1888416:4644.4%2015
12 (12)Артём Анисимов (н)«Чикаго»478+14-4108216:1548.4%1817
13 (13)Михаил Сергачёв (з)«Тампа-Бей»452+16+5148317:4550.0%5558
14 (14)Иван Проворов (з)«Филадельфия»484+13-14307824:54-6385
15 (15)Владислав Наместников (н)«Рейнджерс»444+12-11265914:5636.4%6429
16 (16)Павел Бучневич (н)«Рейнджерс»329+6-343914:0918.2%2612
17 (17)Дмитрий Орлов (з)«Вашингтон»503+12-11236222:16-7570
18 (18)Иван Барбашёв (н)«Сент-Луис»476+8-992311:3348.0%4422
19 (19)Богдан Киселевич (з)«Флорида»310+8-3121414:51-4619
20 (20)Игорь Ожиганов (з)«Торонто»423+4+2123314:18-4544
21 (21)Валерий Ничушкин (н)«Даллас»370+7-505112:2950.0%3924
22 (22)Никита Задоров (з)«Колорадо»394+2+11465116:27-11223
23 (24)Никита Зайцев (з)«Торонто»491+5+4124420:36-8299
24 (23)Владислав Каменев (н)«Колорадо»232+3-210229:0250.0%204
25 (25)Егор Яковлев (з)«Нью-Джерси»111+3-541016:16-37
26 (26)Денис Гурьянов (н)«Даллас»121+2001311:19-162
27 (29)Дмитрий Куликов (з)«Виннипег»270+3081613:54-4132
28 (27)Валентин Зыков (н)«Вегас»190+3-32159:0325,0%113
29 (28)Илья Любушкин (з)«Аризона»300+3-1341914:01-11944
30 (30)Михаил Воробьёв (н)«Филадельфия»71+102511:4533,3%23
31 (31)Никита Щербак (н)«Лос-Анджелес»81+0-421210:11-91
32 (32)Никита Сошников (н)«Сент-Луис»50+0-1017:10-52

Из-за перерыва на Матч звёзд неделя в НХЛ получилась не особо событийная. Некоторые из россиян и вовсе сыграли свой последний матч с понедельника на вторник.

Никита Задоров, который в матче с «Миннесотой» ничем особенным не запомнился, зато установил личный рекорд сезона по игровому времени — 25:53 минут. Никита Зайцев с «Вашингтоном» тоже отыграл больше 20 минут, сумев при этом забросить первую шайбу в текущем чемпионате. Последний раз он записывал своё имя в протокол 31 марта 2018 года. Если забивать, то чемпионам!

Овечкин велик, «Вашингтон» жалок. Рекорд капитана не спас от нового разгрома
34 пропущенных гола за 6 матчей — с такой игрой Кубки не выигрывают.

Собственно, сами чемпионы пребывают в глубоком кризисе. Что, впрочем, не мешает результативно действовать нашим легионерам «Вашингтона». Евгений Кузнецов набрал три очка на неделе, а Александр Овечкин к очередному (каково звучит, а?) хет-трику добавил гол в ворота всё того же «Торонто». Помимо Зайцева и «столичных» забивал на прошлой неделе Владимир Тарасенко, тогда как Андрей Свечников после лучшего матча в сезоне снова впал в спячку.

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