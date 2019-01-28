Русская неделя в Америке: «Филадельфия» вспомнила о бывшем напарнике Капризова

В традиционном обзоре выступлений российских игроков в Северной Америке мы обращаем внимание не только на НХЛ и АХЛ, но и на многочисленные юниорские лиги.
Вратари
|Игрок
|Клуб/Лига
|Игры
|Победы
|Бр
|ПШ
|КН
|%ОБ
|«0»
|Андрей Василевский
|«Тампа-Бэй»/НХЛ
|28
|20
|928
|70
|2,50
|92,5%
|3
|Семён Варламов
|«Колорадо»/НХЛ
|31
|13
|911
|84
|2,82
|90,8%
|1
|Сергей Бобровский
|«Коламбус»/НХЛ
|34
|19
|970
|93
|2,91
|90,4%
|2
|Антон Худобин
|«Даллас»/НХЛ
|21
|8
|581
|45
|2,46
|92,3%
|1
|Александр Георгиев
|«Рейнджерс»/НХЛ
|16
|6
|455
|48
|3,43
|89,5%
|1
|«Хартфорд»/АХЛ
|11
|2
|324
|38
|3.66
|88,3%
|0
|Илья Самсонов
|«Херши»/АХЛ
|22
|9
|559
|68
|3.14
|87,8%
|2
|Михаил Бердин
|«Манитоба»/АХЛ
|6
|3
|215
|17
|2,76
|92,1%
|1
|«Джэксонвилл»/ECHL
|25
|15
|700
|59
|2.52
|92,0%
|1
|Иван Просветов
|«Сагино»/OHL
|36
|24
|1072
|102
|3,00
|90,5%
|3
|Максим Жуков
|«Бэрри»/OHL
|19
|8
|560
|56
|3,43
|90,0%
|2
|«Грин Бэй»/USHL
|3
|1
|70
|11
|4.26
|84,3%
|0
|Михаил Денисов
|«Сент Джон»/QMJHL
|22
|6
|656
|73
|4.05
|88,9%
|1
Пока Андрей Василевский отдувался за всех российских вратарей НХЛ на Матче звёзд, лигой ниже игровую практику получали Илья Самсонов и Александр Георгиев. Голкипер «Херши» после четырёх побед подряд всё-таки проиграл, хоть и пропустил всего одну шайбу, да и то — в овертайме. Что до потенциального сменщика Хенрика Лундквиста, то он провалил неделю, пропустив 10 (!) шайб за два матча. Причём в игре с «Шарлоттом» Георгиев отразил всего 15 бросков из 19.
QMJHL (хоккейная лига Квебека)
|Место
|Игрок
|Год рождения
|Клуб
|Игры
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|1 (1)
|Иван Чехович (н)
|1999
|«Бэ-Комо»
|46
|36+44
|+40
|32
|207
|2 (2)
|Ярослав Алексеев (н)
|1999
|«Бэ-Комо»
|48
|25+32
|+23
|18
|100
|3 (3)
|Александр Хованов (н)
|2000
|«Монктон»
|45
|21+34
|-1
|72
|137
|4 (4)
|Дмитрий Завгородний (н)
|2000
|«Римуски»
|48
|20+28
|+24
|8
|136
|5 (5)
|Егор Соколов (н)
|2000
|«Кейп-Бретон»
|48
|23+21
|+8
|14
|137
|6 (7)
|Егор Сердюк (н)
|2001
|«Викториавилль»
|43
|17+25
|+3
|25
|107
|7 (6)
|Владислав Котков (н)
|2000
|«Шикутими»
|46
|21+20
|+19
|16
|121
|8 (8)
|Алексей Сергеев (н)
|2000
|«Квебек»
|49
|12+25
|-9
|24
|98
|9 (9)
|Михаил Абрамов (н)
|2001
|«Викториавилль»
|43
|7+29
|-3
|12
|128
|10 (10)
|Павел Колтыгин (н)
|1999
|«Драммондвилль»
|43
|16+14
|+16
|39
|94
|11 (11)
|Иван Козлов (н)
|1999
|«ВальдОр»
|43
|10+15
|-21
|16
|88
|12 (12)
|Артемий Князев (з)
|2001
|«Шикутими»
|38
|9+13
|-1
|20
|85
|13 (13)
|Ярослав Лихачёв (н)
|2001
|«Гатино»
|37
|7+6
|-12
|2
|69
|14 (14)
|Даниил Берестнев (н)
|2001
|«ВальдОр»
|47
|3+9
|-17
|22
|86
|15 (15)
|Даниил Вертий (н)
|1998
|«Акади-Батерст»
|32
|4+3
|-23
|18
|69
|16 (16)
|Ренат Дадажанов (з)
|1999
|«ВальдОр»
|15
|1+1
|-9
|16
|8
|17 (17)
|Всеволод Лосев (н)
|2000
|«Акади-Батерст»
|3
|0+1
|0
|0
|2
Иван Чехович всё ещё остаётся лучшим снайпером и бомбардиром лиги Квебека, но его преследователи уже приблизились к нему на расстоянии одного гола/очка. В последних четырёх играх лидер «Бэ-Комо» не забивает, но на прошлой неделе хотя бы отдал две голевые передачи. Голевую засуху из всё тех же четырёх матчей переживает лучший бомбардир «Шикутими» Владислав Котков. А вот кого хочется отметить с положительной стороны, так это наших парней из «Викториавилля». На двоих за два матча на прошлой неделе Михаил Абрамов и Егор Сердюк набрали пять очков.
WHL (Западная хоккейная лига)
|Место
|Игрок
|Год рождения
|Клуб
|Игры
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|1 (1)
|Егор Замула (з)
|2000
|«Калгари»
|45
|9+30
|+10
|25
|96
|2 (2)
|Александр Алексеев (з)
|1999
|«Ред Дир»
|35
|7+30
|+19
|19
|90
|3 (3)
|Олег Зайцев (н)
|2001
|«Ред Дир»
|44
|8+21
|+3
|35
|80
|4 (4)
|Сергей Алхимов (н)
|2001
|«Реджина»
|47
|9+8
|-8
|23
|68
|5 (5)
|Артём Минулин (з)
|1999
|«Эверетт»
|32
|1+12
|+16
|16
|65
|6 (7)
|Никита Седов (з)
|2001
|«Реджина»
|49
|0+13
|-18
|34
|63
|7 (6)
|Егор Арбузов (з)
|2001
|«Спокан»
|42
|2+7
|+1
|18
|62
|8 (8)
|Роман Калиниченко (з)
|2000
|«Трай Сити»
|46
|1+5
|-24
|32
|35
Главное событие из Западной хоккейной лиги, к сожалению, со знаком минус. Вот уже неделю из-за травмы не играет Александр Алексеев. В его отсутствии не блещет другой россиянин из «Ред Дира» Олег Зайцев. Провёл минувшую неделю по нулям и Егор Замула, что для четвёртого бомбардира «Калгари» довольно-таки нетипично. Зато можно отметить Артёма Минулина с первым голом в сезоне и Никиту Седова, чьи 0+4 за два матча для защитника выглядят вполне солидно.
OHL (хоккейная лига Онтарио)
|Место
|Игрок
|Год рождения
|Клуб
|Игры
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|1 (1)
|Кирилл Максимов (н)
|1999
|«Ниагара»
|44
|30+31
|+28
|86
|178
|2 (2)
|Герман Поддубный (н)
|1999
|«Эри»
|47
|21+24
|+4
|22
|151
|3 (4)
|Семён Дер-Аргучинцев (н)
|2000
|«Питерборо»
|41
|5+28
|-14
|14
|75
|4 (3)
|Алексей Торопченко (н)
|1999
|«Гуэлф»
|44
|13+18
|-1
|18
|147
|5 (5)
|Павел Гоголев (н)
|2000
|«Гуэлф»
|34
|10+17
|+5
|22
|101
|6 (6)
|Дмитрий Саморуков (з)
|1999
|«Гуэлф»
|39
|4+20
|+13
|10
|102
|7 (7)
|Матвей Гуськов (н)
|2001
|«Лондон»
|37
|8+14
|+13
|20
|69
|8 (8)
|Алексей Липанов (н)
|1999
|«Китченер»
|40
|8+12
|-28
|14
|59
|9 (9)
|Даниил Чайка (з)
|2002
|«Гуэлф»
|36
|3+6
|+12
|2
|45
|10 (10)
|Никита Охотюк (з)
|2000
|«Оттава»
|36
|1+7
|+16
|24
|64
|11 (11)
|Игорь Чибриков (з)
|2001
|«Оуэн Саунд»
|45
|0+5
|-1
|26
|43
Лучший снайпер лиги Онтарио среди россиян притормозил: вот уже как два матча Кирилл Максимов не забивает. Зато Матвей Гуськов сумел прервать свою семиматчевую безголевую серию, а Герман Поддубный отличился в обеих играх на неделе. Постепенно дела налаживаются у Алексея Липанова, а Семён Дер-Аргучинцев в трёх матчах заработал три результативных балла. Четвёртую шайбу в сезоне забросил бронзовый призёр МЧМ-2019 Дмитрий Саморуков.
USHL (юниорская лига США)
|Место
|Игрок
|Год рождения
|Клуб
|Игры
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|1 (1)
|Егор Афанасьев (н)
|2001
|«Маскегон»
|35
|18+22
|+18
|22
|131
|2 (2)
|Владислав Фирстов (н)
|2001
|«Ватерло»
|38
|18+21
|+2
|16
|93
|3 (3)
|Александр Яковенко (з)
|1998
|«Маскегон»
|35
|13+21
|+19
|12
|96
|4 (4)
|Артём Иванюженков (н)
|1998
|«Су Фолс»
|33
|16+12
|+2
|85
|79
|5 (5)
|Даниил Гущин (н)
|2002
|«Маскегон»
|33
|11+13
|+8
|20
|70
|6 (6)
|Игорь Ларионов (н)
|1998
|«Маскегон»
|22
|7+14
|+11
|4
|48
|7 (7)
|Глеб Муртазин (н)
|2000
|«Грин Бэй»
|31
|8+11
|+1
|41
|58
|8 (8)
|Андрей Баканов (н)
|2002
|«Седар Рапидс»
|28
|3+8
|0
|28
|29
|9 (9)
|Андрей Голиков (з)
|1999
|«Маскегон»
|8
|2+1
|+2
|9
|6
|10 (10)
|Лев Стариков (з)
|2000
|«Дес Мойнс»
|5
|0+3
|+1
|4
|12
|11 (11)
|Егор Постнов (з)
|2000
|«Линкольн»
|17
|1+1
|-1
|22
|11
|12 (12)
|Ян Кузнецов (з)
|2002
|«Су Фолс»
|27
|0+2
|-1
|10
|17
|13 (13)
|Никита Кривокрасов (н)
|2000
|«Омаха»
|10
|1+0
|-2
|4
|15
|14 (14)
|Арсений Смехов (н)
|2001
|«Янгстаун»
|27
|1+0
|-4
|8
|9
|15 (15)
|Тимофей Хохлачёв (н)
|2001
|«Дес Мойнс»
|10
|0+1
|+2
|2
|3
После хет-трика на прошлой неделе Артём Иванюженков набрал очередные 1+1. А вот большая русская диаспора из «Маскегона» заработала всё те же два очка, но аж на пятерых. Это была не лучшая неделя для второй команды USHL.
NCAA (студенческая лига США)
|Место
|Игрок
|Год рождения
|Клуб
|Игры
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|1 (1)
|Никита Павлычев (н)
|1997
|Университет Пенсильвании
|26
|11+11
|+4
|32
|55
|2 (2)
|Денис Смирнов (н)
|1997
|Университет Пенсильвании
|24
|5+9
|-4
|4
|60
|3 (3)
|Владислав Джиошвили (н)
|1998
|Университет Вермонта
|23
|6+6
|-6
|16
|39
|4 (4)
|Алексей Соловьёв (з)
|1994
|Университет Бентли
|24
|5+5
|-2
|29
|37
|5 (5)
|Максим Андреев (н)
|1998
|Университет Корнелл
|15
|2+7
|+4
|6
|12
|6 (6)
|Руслан Исхаков (н)
|2000
|Университет Коннектикута
|22
|2+6
|-7
|16
|33
|7 (7)
|Руслан Рахматов (з)
|1995
|Университет Святого Сердца
|12
|1+2
|+3
|38
|31
Редкие россияне из NCAA могут похвастаться результативной игрой на прошлой неделе. По передаче на свой счёт записали наши легионеры из Университета Пенсильвании, а ярче остальных выступил Владислав Джиошвили, заработавший в двух матчах 1+1. Руслан Исхаков, который на старте своей заокеанской карьеры получил сотрясение мозга, не может отличиться уже в 13 играх подряд.
ECHL (Лига Восточного побережья)
|Место
|Игрок
|Год рождения
|Клуб
|Игры
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|1 (1)
|Василий Глотов (н)
|1997
|«Цинциннати»
|38
|7+18
|+8
|14
|103
|2 (3)
|Артур Тянулин (н)
|1997
|«Брамптон»
|31
|11+10
|+1
|4
|64
|3 (2)
|Семён Бабинцев (н)
|1994
|«Ньюфаундленд»
|26
|10+10
|+8
|8
|48
|4 (4)
|Даниил Мироманов (з)
|1997
|«Манчестер»
|19
|6+12
|+4
|8
|57
|5 (6)
|Иван Косоренков (н)
|1998
|«Ворчестер»
|24
|6+5
|-4
|12
|49
|6 (5)
|Дмитрий Осипов (з)
|«Инди»
|«Инди»
|44
|0+10
|+3
|33
|63
|7 (7)
|Никита Коростелёв (н)
|1997
|«Джэксонвилл»
|16
|3+4
|-1
|2
|14
|8 (8)
|Александр Микулович (з)
|1996
|«Каламазу»
|28
|3+3
|+1
|30
|32
|9 (9)
|Олег Сосунов (з)
|1998
|«Орландо»
|15
|1+4
|-4
|16
|12
|10 (10)
|Максим Мизюрин (н)
|1998
|«Ньюфаундленд»
|3
|1+0
|0
|0
|3
|11 (11)
|Илья Неколенко (з)
|1993
|«Ньюфаундленд»
|7
|0+2
|-3
|4
|3
|12 (12)
|Станислав Дзахов (н)
|1993
|«Юта»
|17
|0+1
|-7
|12
|6
Первую шайбу в сезоне забросил Олег Сосунов. Двуметровый защитник, начинавший сезон в АХЛ, отличился за «Орландо». Возобновил регулярный набор очков Иван Косоренков, а самым результативным среди россиян на прошлой неделе был Артур Тянулин. Казанец не только отдал три голевые передачи за три матча, но и добавил к ним две заброшенные шайбы.
АХЛ
|Место
|Игрок
|Клуб
|Игры
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|1 (1)
|Денис Гурьянов (н)
|«Техас»
|33
|13+21
|+3
|10
|82
|2 (2)
|Александр Волков (н)
|«Сиракьюз»
|40
|11+14
|+12
|41
|62
|3 (4)
|Михаил Воробьёв (н)
|«Лихай Велли»
|32
|6+16
|+3
|28
|40
|4 (7)
|Яков Тренин (н)
|«Милуоки»
|46
|7+12
|+12
|18
|79
|5 (3)
|Дмитрий Соколов (н)
|«Айова»
|33
|9+9
|0
|2
|68
|6 (5)
|Максим Летунов (н)
|«Сан-Хосе»
|36
|8+9
|-3
|14
|68
|7 (6)
|Виталий Абрамов (н)
|«Кливленд»
|41
|7+9
|+1
|22
|89
|8 (8)
|Клим Костин (н)
|«Сан-Антонио»
|36
|5+9
|-11
|56
|46
|9 (10)
|Ринат Валиев (з)
|«Стоктон»
|35
|1+10
|+5
|26
|37
|10 (9)
|Герман Рубцов (н)
|«Лихай Велли»
|14
|6+4
|+3
|0
|22
|11 (12)
|Егор Яковлев (з)
|«Бингемтон»
|12
|0+10
|-5
|2
|19
|12 (11)
|Игорь Швырёв (н)
|«Колорадо»
|38
|3+5
|-3
|18
|39
|13 (13)
|Никита Сошников (н)
|«Сан-Антонио»
|11
|3+3
|+1
|4
|33
|14 (14)
|Сергей Бойков (з)
|«Колорадо»
|32
|0+6
|-4
|49
|44
|15 (16)
|Валентин Зыков (н)
|«Шарлотт»
|6
|2+0
|-1
|16
|6
|16 (17)
|Никита Щербак (н)
|«Онтарио»
|12
|2+1
|+1
|4
|19
|17 (17)
|Олег Сосунов (з)
|«Сиракьюз»
|5
|1+0
|+1
|2
|5
|18 (18)
|Владислав Каменев (н)
|«Колорадо»
|2
|0+1
|-3
|2
|3
|19 (19)
|Василий Глотов (н)
|«Рочестер»
|1
|0+0
|0
|0
|1
|20 (20)
|Иван Косоренков (н)
|«Сан-Хосе»
|1
|0+0
|0
|0
|1
|21 (21)
|Никита Коростелёв (н)
|«Кливленд»
|6
|0+0
|-5
|0
|12
Вне всяких сомнений, главная новость, связанная с АХЛ — вызов Михаила Воробьёва в основной состав «Филадельфии». Новое руководство «Флайерз» не смогло пройти мимо того факта, что бывший напарник Кирилла Капризова по «молодёжке» и «Салавату Юлаеву» второй раз за январь набрал 3 (1+2) очка в одном матче.
Отдав две голевые передачи в последнем матче за фарм «Нью-Джерси», Егор Яковлев как бы намекнул, что и его пора бы вернуть в НХЛ. Чего не скажешь про Виталия Абрамова, который в двух матчах на неделе не набирал очков, а в одной из игр схватил "-3" по показателю полезности.
Никак не может прервать свою 12-матчевую безголевую серию Дмитрий Соколов, зато на прошлой неделе забивали Максим Летунов, Денис Гурьянов, Александр Волков, а Яков Тренин и вовсе оформил первый в сезоне дубль. Помимо двух шайб в ворота «Сан-Антонио» челябинец ещё два очка набрал благодаря результативным передачам. Это лучший перформанс нападающего за всё время его выступлений в системе «Нэшвилла».
НХЛ
|Место
|Игрок
|Клуб
|И
|Очки
|+/-
|Штр
|Бр
|Вр
|%Вбр
|Хиты
|Блк
|1 (1)
|Никита Кучеров (н)
|«Тампа-Бей»
|49
|22+56
|+15
|26
|137
|19:22
|-
|21
|21
|2 (3)
|Александр Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|50
|37+20
|+9
|30
|196
|21:01
|25.0%
|147
|44
|3 (2)
|Артемий Панарин (н)
|«Коламбус»
|46
|19+34
|+10
|10
|122
|20:07
|50.0%
|8
|15
|4 (4)
|Евгений Малкин (н)
|«Питтсбург»
|48
|14+38
|-19
|46
|126
|18:50
|45.0%
|30
|21
|5 (5)
|Александр Радулов (н)
|«Даллас»
|39
|14+27
|+6
|34
|108
|19:41
|25.0%
|42
|43
|6 (7)
|Евгений Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|44
|9+32
|0
|38
|124
|18:43
|39.2%
|32
|11
|7 (6)
|Евгений Дадонов (н)
|«Флорида»
|48
|18+22
|-8
|4
|127
|18:58
|33.3%
|16
|29
|8 (8)
|Владимир Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|48
|17+15
|-11
|20
|168
|18:33
|66.7%
|55
|22
|9 (9)
|Николай Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|44
|5+18
|-7
|14
|70
|14:57
|-
|8
|12
|10 (10)
|Андрей Свечников (н)
|«Каролина»
|50
|12+10
|-8
|46
|125
|14:43
|14.3%
|78
|15
|11 (11)
|Илья Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|40
|9+13
|-18
|8
|84
|16:46
|44.4%
|20
|15
|12 (12)
|Артём Анисимов (н)
|«Чикаго»
|47
|8+14
|-4
|10
|82
|16:15
|48.4%
|18
|17
|13 (13)
|Михаил Сергачёв (з)
|«Тампа-Бей»
|45
|2+16
|+5
|14
|83
|17:45
|50.0%
|55
|58
|14 (14)
|Иван Проворов (з)
|«Филадельфия»
|48
|4+13
|-14
|30
|78
|24:54
|-
|63
|85
|15 (15)
|Владислав Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|44
|4+12
|-11
|26
|59
|14:56
|36.4%
|64
|29
|16 (16)
|Павел Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|32
|9+6
|-3
|4
|39
|14:09
|18.2%
|26
|12
|17 (17)
|Дмитрий Орлов (з)
|«Вашингтон»
|50
|3+12
|-11
|23
|62
|22:16
|-
|75
|70
|18 (18)
|Иван Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|47
|6+8
|-9
|9
|23
|11:33
|48.0%
|44
|22
|19 (19)
|Богдан Киселевич (з)
|«Флорида»
|31
|0+8
|-3
|12
|14
|14:51
|-
|46
|19
|20 (20)
|Игорь Ожиганов (з)
|«Торонто»
|42
|3+4
|+2
|12
|33
|14:18
|-
|45
|44
|21 (21)
|Валерий Ничушкин (н)
|«Даллас»
|37
|0+7
|-5
|0
|51
|12:29
|50.0%
|39
|24
|22 (22)
|Никита Задоров (з)
|«Колорадо»
|39
|4+2
|+11
|46
|51
|16:27
|-
|112
|23
|23 (24)
|Никита Зайцев (з)
|«Торонто»
|49
|1+5
|+4
|12
|44
|20:36
|-
|82
|99
|24 (23)
|Владислав Каменев (н)
|«Колорадо»
|23
|2+3
|-2
|10
|22
|9:02
|50.0%
|20
|4
|25 (25)
|Егор Яковлев (з)
|«Нью-Джерси»
|11
|1+3
|-5
|4
|10
|16:16
|-
|3
|7
|26 (26)
|Денис Гурьянов (н)
|«Даллас»
|12
|1+2
|0
|0
|13
|11:19
|-
|16
|2
|27 (29)
|Дмитрий Куликов (з)
|«Виннипег»
|27
|0+3
|0
|8
|16
|13:54
|-
|41
|32
|28 (27)
|Валентин Зыков (н)
|«Вегас»
|19
|0+3
|-3
|2
|15
|9:03
|25,0%
|11
|3
|29 (28)
|Илья Любушкин (з)
|«Аризона»
|30
|0+3
|-13
|4
|19
|14:01
|-
|119
|44
|30 (30)
|Михаил Воробьёв (н)
|«Филадельфия»
|7
|1+1
|0
|2
|5
|11:45
|33,3%
|2
|3
|31 (31)
|Никита Щербак (н)
|«Лос-Анджелес»
|8
|1+0
|-4
|2
|12
|10:11
|-
|9
|1
|32 (32)
|Никита Сошников (н)
|«Сент-Луис»
|5
|0+0
|-1
|0
|1
|7:10
|-
|5
|2
Из-за перерыва на Матч звёзд неделя в НХЛ получилась не особо событийная. Некоторые из россиян и вовсе сыграли свой последний матч с понедельника на вторник.
Никита Задоров, который в матче с «Миннесотой» ничем особенным не запомнился, зато установил личный рекорд сезона по игровому времени — 25:53 минут. Никита Зайцев с «Вашингтоном» тоже отыграл больше 20 минут, сумев при этом забросить первую шайбу в текущем чемпионате. Последний раз он записывал своё имя в протокол 31 марта 2018 года. Если забивать, то чемпионам!
Собственно, сами чемпионы пребывают в глубоком кризисе. Что, впрочем, не мешает результативно действовать нашим легионерам «Вашингтона». Евгений Кузнецов набрал три очка на неделе, а Александр Овечкин к очередному (каково звучит, а?) хет-трику добавил гол в ворота всё того же «Торонто». Помимо Зайцева и «столичных» забивал на прошлой неделе Владимир Тарасенко, тогда как Андрей Свечников после лучшего матча в сезоне снова впал в спячку.