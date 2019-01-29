«Металлург» — СКА: в состав гостей вернулся Андрей Зубарев

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 29 января, начало игры — в 17:00 мск. В состав гостей вернулся защитник Андрей Зубарев.



«Металлург»:



Кошечкин (Загидулин);

Верещагин — Матушкин, Мозякин — Кулёмин — Эллисон;

Береглазов — Рылов, Пакаринен — Расмуссен — Дорофеев

Бирюков — Васильев, Булирж — Шор — Чибисов;

Ольшанский, Любимов — Неколенко — Тимкин, Дюкарев.



СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Рундблад, Кручинин — Дацюк — Плотников;

Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;

Зубарев — Зуб, Гусев — Прохоркин — Якупов;

Сёмин, Каблуков — Коскиранта — Кетов, Морозов.