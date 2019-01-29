Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 29 января, начало игры — в 17:00 мск. В состав гостей вернулся защитник Андрей Зубарев.
«Металлург»:
Кошечкин (Загидулин);
Верещагин — Матушкин, Мозякин — Кулёмин — Эллисон;
Береглазов — Рылов, Пакаринен — Расмуссен — Дорофеев
Бирюков — Васильев, Булирж — Шор — Чибисов;
Ольшанский, Любимов — Неколенко — Тимкин, Дюкарев.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Рундблад, Кручинин — Дацюк — Плотников;
Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Зубарев — Зуб, Гусев — Прохоркин — Якупов;
Сёмин, Каблуков — Коскиранта — Кетов, Морозов.
«Металлург» — СКА: в состав гостей вернулся Андрей Зубарев