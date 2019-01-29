Скабелка: ощущение, что календарь составлял человек, не выезжавший из Москвы

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2 ОТ).



«Приятно окунуться в атмосферу Новосибирска. Болельщики здесь не меняются, а становятся только лучше. Мы играли хорошо, «Сибирь» тоже. Соперник действовал самоотверженно, вратарь сыграл хорошо. Мы не забили в овертайме, а хозяева в ответной атаке — забили.



Мы не отделяем подготовку в плей-офф от борьбы за второе место в конференции. Одно другому не мешает. «Сибирь» вернулась с Дальнего Востока, мы с Запада. Конечно, мы хотим занять место в топ-4. Самое главное сейчас — восстанавливаться. Такое ощущение, что календарь составлял человек, который из Москвы никуда не выезжал и думает, что здесь всё рядом и на автобусе можно за два часа доехать», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.