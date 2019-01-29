Кучеров: когда не получается забивать, иду в гараж и бросаю утяжелённые шайбы

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал, как тренирует броски в гараже.



«Я работаю над броском, если ребёнок не спит. Не буду утверждать, что часто этим занимаюсь, но я делаю это, когда очень злюсь на себя из-за игры. Если шайба не идёт в ворота, я направляюсь в гараж и начинаю бросать утяжелённые шайбы. Там у меня несколько шайб разного веса. Это меня успокаивает. Я занимаюсь этим сразу после игры, как только возвращаюсь домой. Команда может победить, но мне моя игра может не нравиться. Может быть, в следующем матче всё будет замечательно, но если не работать над собой, не получится подготовиться к следующему поединку, и он опять пройдёт неудачно, как предыдущий», — цитирует Кучерова официальный сайт лиги.