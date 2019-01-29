Мартемьянов: парни «Автомобилиста» проявили стойкость, закрыли пятак

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Ак Барсом» (2:1 Б).



«Хороший, напряжённый матч, со стороны обеих сторон была достойная игра. Неплохо играли вратари. Нам сегодня удалось закрыть наш пятак, соперник туда очень активно лез, но мы сработали неплохо. И в атаке играли более уверенно, чем в предыдущем матче, сохраняли шайбу. Спасибо парням, команды — молодцы, работали до конца и всё-таки дождались победы. В серии буллитов нам немножко больше повезло, проявили больше мастерства, а так —абсолютно равный матч.



Удалось ли прибавить в „мужиковатости“? Судя по накалу и напряжению стычек, да. Парни в этом плане проявились стойкость, молодцы», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».