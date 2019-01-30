Владислав Наместников установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ

В очередной встрече регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» в гостях обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Для «Флайерз» эта победа стала пятой кряду.

Российский нападающий «Нью-Йорка» Владислав Наместников провёл на льду 24 минуты 14 секунд, что стало лучшим показателем среди форвардов «синерубашечников». Владислав установил личный рекорд по игровому времени за карьеру в НХЛ, впервые проведя на льду более 24 минут.

Нападающий пополнил состав «Рейнджерс» по ходу минувшего сезона в результате обмена с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хоккеист сыграл в регулярном чемпионате за команду с Бродвея 19 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. Перед сезоном российский форвард подписал с «синерубашечниками» двухлетний контракт. В этом сезоне на счету Наместникова 16 (4+12) очков в 45 матчах при среднем игровом времени — 15.07.