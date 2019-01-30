«Трактор» — «Витязь»: стали известны составы команд

«Трактор» и «Витязь» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Челябинске. Игра состоится сегодня, 30 января, начало — в 17:00 мск.
«Трактор»:
Демченко (Судницин);
Исаев — Бэйлен, Энлунд — Щехура — Глинкин;
Петров — Карпухин, Бергстрём — Стоу — Томас;
Хлыстов — Бородкин, Кравцов — Рыбаков — Кокуёв;
Желдаков, Ерофеев — Шаров — Шолохов, Губарев.
«Витязь»:
Ортио (Самонов);
Евсеенков — Стасенко, Макеев — Никулин — Рендулич;
Катичев — Мозик, Столяров — Аалтонен — Сёмин;
Головков — Шинкевич, Кокарев — Швец-Роговой — Ржепик;
Кожемякин, Выглазов — Чернов — Комаров, Гончаров
«Трактор» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Витязь» — седьмой на Западе.
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