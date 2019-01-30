«Трактор» — «Витязь»: стали известны составы команд

«Трактор» и «Витязь» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Челябинске. Игра состоится сегодня, 30 января, начало — в 17:00 мск.



«Трактор»:



Демченко (Судницин);

Исаев — Бэйлен, Энлунд — Щехура — Глинкин;

Петров — Карпухин, Бергстрём — Стоу — Томас;

Хлыстов — Бородкин, Кравцов — Рыбаков — Кокуёв;

Желдаков, Ерофеев — Шаров — Шолохов, Губарев.



«Витязь»:



Ортио (Самонов);

Евсеенков — Стасенко, Макеев — Никулин — Рендулич;

Катичев — Мозик, Столяров — Аалтонен — Сёмин;

Головков — Шинкевич, Кокарев — Швец-Роговой — Ржепик;

Кожемякин, Выглазов — Чернов — Комаров, Гончаров



«Трактор» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Витязь» — седьмой на Западе.

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