«Кочетков и Тарасов готовы к КХЛ. Они напомнили Сорокина с Шестёркиным»

Как правило, тренеры вратарей – люди не публичные. Вряд ли вы сходу назовёте фамилию специалиста, который работает в команде-середняке КХЛ. Зато плоды их работы видны невооружённым взглядом. Вот и Владимир Куликов за свою тренерскую карьеру не давал ни одного большого интервью, а ведь он уже шестой год работает с молодёжной сборной России. Попал в штаб «молодёжки» он ещё при Михаиле Варнакове, однако на первый чемпионат мира отправился в штабе Валерия Брагина. Минувший турнир в Ванкувере стал для Куликова уже пятым в карьере. Через руки этого специалиста прошло немало ярких вратарей. О них мы и поговорили.

«Просмотр кандидатов на следующий МЧМ начинается с финальной сиреной последнего матча»

— Что собой представляют быт и расписание тренера «молодёжки» в перерыве между большими турнирами?

— Просыпаюсь, утром отвожу дочку в школу, а когда возвращаюсь домой, отслеживаю кандидатов в сборную на будущий сезон. Собственно, этот процесс начался с финальной сиреной последнего матча чемпионата мира. К счастью, все игры находятся в общем доступе. К тому же большой объём информации предоставляет аналитический отдел ФХР. Первый круг кандидатов мы опробуем в деле уже в апреле на этапе молодёжного Евротура.

— У вас и Самсонов, и Сухачёв становились основными после того, как съездили на МЧМ не со своим годом. Можно сказать, что сейчас вы делаете долгосрочную ставку на Мифтахова?

— На сегодняшний день нельзя сказать, что на него будет делаться ставка. Он парень перспективный, со своими задатками. Да, в Ванкувер мы его брали с прицелом на предстоящий МЧМ, но ему это ничего не гарантирует. Всё будет зависеть от его следующего сезона в клубе. У него есть сильные конкуренты за пост номер один.

— Сколько отходили от такого сложного турнира, как МЧМ?

— Все чемпионаты мира оставляют после себя определённый опыт, радость, переживания. У нас была хорошая команда. Обидно до сих пор, что в матче с американцами шайба так и не зашла. Что касается периода сразу после МЧМ, то я в силу опыта уже знаю, что надо переключаться и двигаться только вперёд. Переварил я итоги чемпионата достаточно быстро.

Осколки золота. Американцы снова оставили Россию без мечты Сборная России проиграла США в полуфинале молодёжного чемпионата мира.

— Понятно, что вы просматриваете кандидатов на следующий чемпионат мира. А выцеливаете ли специально матчи своих выпускников?

— Конечно. Я со всеми, с кем работал в сборной, поддерживаю отношения. Не контактируем плотно разве что с Андреем Василевским. Всё-таки с ним удалось поработать чуть меньше. Я с ним прошёл все турниры, но на чемпионат мира поехал Владимир Мышкин.

— Обиды тогда не было?

— Да ну что вы? Молодой тренер, и сразу ехать на чемпионат мира? Нет, никакой обиды. Я очень благодарен за возможность делать работу, от которой получаю удовольствие.

— Доводилось слышать, что Рашит Давыдов в первой сборной под себя переделывает вратарей. В условиях МЧМ какова ваша роль? Сделать правильный выбор? Разобрать соперника? Подвести вратаря в плане физики?

— Слепить вратаря с нуля, работая с ним в молодёжной сборной, разумеется, нельзя. Но надо понимать, что готовиться к чемпионату мира мы начинаем уже в апреле. Очень важный этап подготовки – это Кубок Чёрного моря, куда мы можем взять сразу шесть вратарей. В Новогорске такой возможности, например, нет. Все ребята получают наши пожелания, над чем им стоит поработать. Это касается и техники, и физической готовности. Какие-то нюансы подправить можно. Что касается Рашита Давыдова, то он подводит вратарей под игру на международной арене. Также нужно готовить вратарей специально под молодёжный чемпионат мира.

Справка

Куликов Владимир Николаевич



Родился 28 мая 1981 в Москве

Воспитанник хоккейной школы ЦСКА

В качестве игрока выступал за ЦСКА (Москва), «Капитан» (Ступино), «Трактор» (Челябинск), «Крылья Советов» (Москва), «Лада» (Тольятти»), «Сибирь» (Новосибирск), «Витязь» (Подмосковье), «Рысь» (Подмосковье).

В сезоне-2000/01 провёл 8 матчей за команду CHL «Memphis RiverKings».

В 2010 году завершил карьеру игрока. С 2013 года является тренером вратарей молодёжной сборной России.

Дважды бронзовый и дважды серебряный призёр молодёжного чемпионата мира по хоккею.

— Чем для вратаря МЧМ отличается от игр за клуб?

— Разница колоссальная! На чемпионате мира намного больше бросков. И ребята, и соперники играют на эмоциях. Давление огромное. Нападающие порой бросают со всех позиций. У вратаря должна быть полная концентрация. Он должен продумать, куда отлетит шайба, чтобы быть готовым к повторному броску. В нашем чемпионате площадка больше и, соответственно, другой стиль игры. Молодёжный чемпионат мира за время моей работы в сборной только один раз проводился в Финляндии, а в остальном – в Северной Америке.

«Когда приметил Кочеткова, «Капитан» шёл на последнем месте в МХЛ»

— Петя Кочетков ещё в прошлом сезоне играл в Ступино и мало кому был известен. Вы когда его приметили?

— По поводу Кочеткова мы начали общаться с тренерским штабом уже в январе, сразу после прошлого чемпионата мира. Его матчи наблюдал по видеотрансляциям. «Капитан» на тот момент шёл на последнем месте в МХЛ. Главным тренером в Ступино был Дмитрий Гоголев, и я получил от него положительные рекомендации. На Кубок Чёрного моря Кочеткову не удалось приехать из-за травмы, но своей игрой за клуб он заслужил шанса на суперсерии.

— Это самый резкий скачок вратарей «молодёжки», который вы видели, или же Кочетков уже год назад был в полном порядке, а мы этого не замечали?

— Когда команда идёт на последнем месте, вратарю уделяется не так много внимания. У Кочеткова на тот момент не было мегастабильности, но, несмотря на результаты команды, играл он достойно.

«Подаренные часы отдам папе». Интервью с русским вратарём, взорвавшим МЧМ Пётр Кочетков был признан лучшим вратарём молодёжного чемпионата мира, а сейчас готов играть за ХК «Рязань».

— Он начинал играть в хоккей на позиции защитника. Это сказывается на его сегодняшней игре?

— Сложно сказать. Это было очень давно. На позиции защитника он играл в раннем детстве. Разве что в катании ему этот опыт помог.

— То есть можно сказать, что катание – сильная сторона Кочеткова?

— У Пети, на самом деле, много сильных сторон. Вообще, у нас бригада в этом году была очень крепкая. Тарасов — достойный вратарь, он тоже сильно сыграл на чемпионате.

— Как считаете, если бы Тарасов не пропустил целый год из-за травмы, он бы уже ушёл дальше в развитии?

— Травма притормозила, но не остановила Даниила. У него очень хорошее отношение к делу, трудолюбие. Моё личное мнение, что он уже готов играть на взрослом уровне. То же самое относится к Пете Кочеткову. Однако решение остаётся за клубными тренерами, не мне решать.

— Всё идёт к тому, что Даниил уедет летом в систему «Коламбуса». Он не спрашивал вашего совета?

— Советчик у него отец – Вадим Тарасов. Мы хорошо друг друга знаем, когда-то были напарниками в Новокузнецке. Есть у Даниила и агент, который даст ему совет. Но я бы очень хотел, чтобы Тарасов ещё пару лет поиграл в России, но именно в КХЛ. Его время уже пришло.

«Сравниться с Бердиным по владению клюшкой может Шестёркин»

— Считается, что Брагин не очень жалует игроков из североамериканских юниорских лиг. Вратарей из CHL в сборной тоже раз-два и обчёлся. Это как-то связано с вашим неудачным опытом игры в Канаде?

— Сразу хочу отметить, что тренерский штаб во главе с Валерием Николаевичем выбирает лучших. Никакой предвзятости к тем, кто выступает в Северной Америке, нет. Это же относится и к вратарям. В этом году мы хотели привлечь на суперсерию Ивана Просветова, но, к сожалению, он приболел. В дальнейшем он показывал не очень стабильную игру, поэтому мы решили остановиться на других кандидатах.

Владимир Куликов (слева) Фото: fhr.ru

— На юниорском уровне среди вратарей 1999 г.р. выделялся Максим Жуков, который котировался выше Даниила Тарасова. Учитывая, что вы его не позвали даже на суперсерию, он остановился в развитии?

— Да нет, я не считаю, что он остановился в развитии. Просто на тот момент у него не очень складывался сезон. Жуков даже вернулся из Канады в США, где уже ранее выступал. Немного он сбавил обороты, но, надеюсь, Максим в скором времени наберёт форму.

— Считается, что суперсерия – важный этап подготовки к МЧМ, потому что игры с канадцами проверяют характер игроков. Как обстоят дела с вратарями?

— Суперсерия традиционно проходит в довольно жёстком графике. Путешествуя с Запада на Восток, мы проводим шесть игр. График максимально приближен к чемпионату мира, тогда как на Евротуре предусмотрено всего три игры – это совсем другое. Парни получают очень ценный международный опыт.

— Продолжая тему вратарей, играющих за океаном. Есть мнение, что Михаил Бердин лучше всех русских вратарей новой волны играет клюшкой. Если учесть, что он у вас не сыграл ни одного матча на чемпионате мира, это качество переоценено?

— Всё должно быть в совокупности. Важна не фамилия вратаря, а то, в какой форме он подходит непосредственно к чемпионату мира. Навык игры клюшкой – это, конечно, хорошо, но на тот момент Бердин был слабее, чем Мельничук и Сухачёв.

— Есть ли вратарь, из тех, с кем вы работали в «молодёжке», кто играет клюшкой сильнее Бердина?

— Пожалуй, отмечу Игоря Шестёркина, который тоже на высоком уровне владеет этим элементом.

«На прошлый МЧМ не взяли Коновалова из-за недостатка игровой практики»

— Сейчас Сорокин и Шестёркин в первой сборной почти неразлучны, а идёт это всё с МЧМ-2015. Не буду спрашивать вас, кто из них сильнее. Расскажите, в чём их главные отличия.

— Оба хорошие ребята, серьёзные профессионалы. Игорь и Илья хорошо дружат. Вратари с этого чемпионата мира, кстати, мне напомнили бригаду Сорокин-Шестёркин-Костин. И те, и другие очень хорошо ладили между собой.

— Наблюдая за Сорокиным, вы можете поверить в то, что он в Новокузнецке посещал психолога?

— В Европе или Северной Америке никто не удивляется визитам к психологу. Особенно в сложном подростковом возрасте. Это не обязательно какие-то серьёзные психологические проблемы. Бывают нюансы, над которым нужно поработать.

Мишин: в прошлом сезоне Сорокина реанимировал психолог Первый тренер Ильи Сорокина Николай Мишин рассказал о прогрессе молодого вратаря, работе с Юхой Метсолой в «Амуре» и многом другом.

— Владислав Сухачёв по современным меркам маленький вратарь, но вы в своё время не побоялись сделать на него ставку. Это всё стереотипы?

— Важно то, как вратарь играет. Если он ловит шайбу – это самое главное. Тенденция, конечно, существует. Хоккей меняется, меняются и требования к вратарям. Но посмотрите на «Салават Юлаев», где успешно играет Юха Метсола, который не выше Сухачёва.

— Сейчас Илья Коновалов сушит один сухарь за другим и уже вызывается в первую сборную. Вас это удивляет? Или он за этот год добился такого сумасшедшего прогресса?

— Меня это не удивляет, а очень сильно радует. В Ярославле доверяют молодым, и это здорово. Там ведь и Исаев играет, который в числе кандидатов на следующий чемпионат мира. В прошлом году, накануне МЧМ, Коновалову просто не хватало игровой практики. Илья неплохо провёл Турнир четырёх наций в Балашихе, но весы перевесили не в его сторону.

— Есть ли у вас объяснение прорыву Коновалову, помимо того самого доверия?

— Такого можно добиться только за счёт работы. По-другому никак. Только работа и доверие – это два основных слагаемых для прогресса вратаря.

Он съел «стомиллионного» Салака. Кто станет лучшим новичком сезона КХЛ? Бросить вызов Илье Коновалову может только снайпер из «Сибири».

«Проводим вратарские сборы, чтобы не упустить таких вратарей как Георгиев»

— У Александра Георгиева есть что-то от финской школы? Его в ТПС тренировал известный в прошлом вратарь Фредрик Норрена.

— Действительно, Саша многое взял от финской школы. В России ему шанса, по большому счёту, не дали, так что ему пришлось развиваться за рубежом. Мы в сборной постарались добавить что-то наше, и на выходе получился своего рода микст.

Из неизвестности в НХЛ. Как Георгиев стал преемником Лундквиста Самый загадочный российский вратарь заключил трёхлетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». Как Александр Георгиев пробивался в НХЛ?

— Много у нас таких вратарей, которых просто не замечают?

— ФХР с недавних пор проводит масштабные вратарские сборы с использованием программы подготовки вратарей сборных команд России, где мы просматриваем большой пласт молодых голкиперов. Это делается как раз с той целью, чтобы никого не упустить. Стараемся давать ребятам шанс проявить себя. Сборной 2004 г.р. ещё не существует, а вратарей этого года мы уже привлекаем.

— Вы дважды были близки к золоту. Не жалеете о выборе Шестёркина в Торонто и Георгиева в Хельсинки, хотя у них в конкурентах были соответственно Сорокин и Самсонов?

— Нет, не жалею. Если говорить про чемпионат мира в Финляндии, то Самсонов провёл фантастический матч в полуфинале с американцами. Он очень много сил там отдал. У Георгиева, несмотря на четыре пропущенные шайбы, ошибок в финале не было. Так сложилось, что в овертайме шайба залетела после того, как свой же игрок сбил вратаря. Что касается Шестёркина, то его мы поменяли после двух пропущенных шайб потому, что хотели встряхнуть команду. К Игорю претензий не было. Конечно, всегда есть мысли, а может, стоило так, а может – так, но глобально сожалений нет.

«Все знали, что буллитов пять, а не три, но Сидоров выбежал поздравлять Самсонова…»

— Два года назад мы проиграли американцам в серии буллитов. Признайтесь, знали ли в тренерском штабе, что бросков по новым правилам пять, а не три?

— Все всё прекрасно знали. Все были оповещены, что бросков будет пять.

Владимир Куликов (справа) Фото: fhr.ru

— Самсонова выбило из колеи то, что его начали поздравлять с победой после трёх бросков?

— Да, я помню прекрасно тот момент. У нас защитник Сидоров выбежал на лёд. Все сидели, а он начал праздновать. Возможно, это как-то и повлияло.

— Главные тренеры зачастую называют буллиты лотерей. У вас какое отношение к такому выражению?

— В буллитах всё зависит от хладнокровия вратаря и бьющего. А лотерея – это когда на льду трещина, и у тебя туда конёк попал.

— Вы разбирали перед матчем Троя Терри, который забил Самсонову три буллита подряд?

— Да, конечно. Не только его, но и других мастеров в составе сборной США, коих немало. Но если вы вспомните ту серию, то Терри, в отличие от Оши на Олимпиаде, бил буллиты по-разному.

Буллиты, инфаркт, свинья от ИИХФ. Россия осталась без финала МЧМ Сборная России в драматичном полуфинале проиграла сборной США. Решающим стало новшество в правилах, принятое ИИХФ в мае.

«Играя с Вадимом Тарасовым, не мог представить, что буду тренировать его сына»

— Вам в тренерской работе самому не мешает, что вы не играли на уровне сборных, на том же МЧМ?

— Более чем уверен, что это никак не влияет на мою тренерскую деятельность. Я согласен с мнением, что тренировать нужно не так, как тебя учили, а так, как требуют современные тенденции. Есть какая-то база, но необходимо впитывать что-то новое. Хоккей меняется ежедневно, нужно следить за трендами. Не только вратарь учится, но и тренер.

— Вы играли с Вадимом Тарасовым, а теперь тренируете его сына. Могли представить такое?

— Представить такое, наверное, не мог. Мы, в принципе, с Вадимом пересеклись буквально на пару месяцев. Он вернулся из Америки, а я отправился в «Трактор» за игровой практикой. Сейчас общаемся большой по работе, по тому же Даниилу.

— Кто самый сильный вратарь, с кем вам довелось поиграть?

— Очень много было хороших как людей, так и вратарей. К сожалению, уже нет с нами Александра Вьюхина. Это был мегавратарь, кстати, невысокого роста.

— Вьюхин был не только невысоким вратарём, но и эмоциональным, где-то даже вспыльчивым человеком. Аналогов ему сейчас не найти?

— Разумеется нет. Так вратари сегодня уже не играют. Это к слову о том, что время идёт, хоккей меняется.

«В Северной Америке ко мне постоянно бегали драться вратари»

— Видел на YouTube драку с вашим участием. Помните, что это был за матч?

— Прекрасно помню тот матч. Играли в Воскресенске, была небольшая заварушка, и кто-то ткнул меня клюшкой. И тут вижу, бежит мне навстречу Герасимов. Ну и всё (смеётся). Да это и дракой особо не назовёшь…

Видео можно посмотреть на канале spasibozasezon в YouTube.

— Были ли ещё подобные случаи?

— О да. В Северной Америке. Там были плотные драки. Причём прибегали всё время ко мне, я никогда не бегал. Но после финальной сирены, что примечательно, вратари походили и говорили: «всё круто, никаких претензий, это часть игры». Я ещё когда в 15 лет уезжал за океан, то даже с полевым игроком дрался. Вспыльчивый на льду был. Так что к игре в CHL был морально готов.

— Слышал, что у вас даже была длительная дисквалификация…

— Дисквалификация была, но не по хоккейным делам. Я подписал контракт с «Торонто», хотя на руках было соглашение с ЦСКА. За это международная федерация меня на полтора года дисквалифицировала. Играть мне можно было только в первой лиге.

— Если ваш подопечный полезет в драку – будете его останавливать?

— Обязательно! От вратаря требуется спокойствие. Уверенность у команды во вратаре должна быть всегда.

— А как же кураж?

— Кураж и эмоциональность всё-таки разные вещи. Порой кардинально противоположные.

Владимир Куликов (в центре) Фото: из личного архива Владимира Куликова

— Вы одного года с Мозякиным и играли с ним за ЦСКА. Сергей в 17 лет и в 37 разные игроки?

— Он был большим бомбардиром всегда. Мы играли вместе с ним и в ЦСКА-2, и в первой команде у Виктора Васильевича Тихонова. Уже в 17 лет было понятно, что Сергей вырастет в большого мастера. Дай бог ему играть и играть. Мастерюга он огромный. Раз здоровье позволяет – пусть творит.

— Из тех нападающих, с кем вы работали в молодёжной сборной, кто-то напоминал вам Мозякина?

— Да многие ребята. И в 1995 году были хитрые ребята. Хороший парень Миша Воробьёв, который сейчас играет в «Филадельфии». Кирилл Капризов может и забить и отдать. Перечислять можно долго!