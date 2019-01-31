Кожевников: Гусев уже перерос уровень КХЛ, ему надо ехать в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал выступление нападающего СКА Никиты Гусева в нынешнем сезоне.

«Почему соперники СКА никак не могут приноровиться к игре Гусева? А вы не приноровитесь. Как раньше это не удавалось сделать в отношении Панарина. Человек видит поляну, здорово катается, умеет выполнить неожиданный по исполнению бросок. Такого юркого игрока практически не поймать, он может отдать, а может и обыграть. У защитников нет шансов. Гусев и правда великий игрок.

Гусев уже перерос уровень КХЛ, ему надо ехать в НХЛ. Думаю, что у него нормально там получится. Главное — попасть к своему тренеру, потому что игроки такого плана нравятся не многим. Вроде Никита и в борьбу со своим ростом не лезет, но всё равно умеет выцарапывать шайбу. Очень напоминает мне почему-то подзабытого Владимира Шадрина. Сильнее его у бортов не играл никто. Мы почему-то все привыкли говорить о тройке Михайлов-Харламов-Петров, но Шадрина забывать не стоит. Он был один из сильнейших. Постоянно вёл игру, выковыривал шайбу, даже не вступая в борьбу. Тем же пользуется и Гусев. Компьютер вместо головы», — приводит слова Кожевникова «Спорт день за днём».