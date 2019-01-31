Малкин – четвёртый россиянин в истории НХЛ с 600 результативными передачами

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 4:0.

На девятой минуте отличился Фил Кессел, одним из ассистентов выступил российский нападающий Евгений Малкин. Эта результативная передача стала для него 600-й в НХЛ. Также он выступил ассистентом при голе Криса Летанга.

Это позволило форварду стать четвёртым россиянином по данному показателю в истории лиги. Ранее отметку в 600 передач преодолели Сергей Фёдоров (696), Сергей Зубов (619) и Павел Дацюк (604). Малкину потребовалось наименьшее количество игр – 834.

Также Малкин стал четвёртым игроком в истории «Питтсбурга», кому удалось сделать 600 передач.