Дрегер: представьте, если «Флорида» украдёт и Панарина, и Бобровского

Известный североамериканский инсайдер Даррен Дрегер поделился мнением о продолжении карьеры форварда «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.

«Входит ли „Бостон“ в число претендентов на Панарина? Думаю, что безусловно входит. Но для меня самым интересным вариантом всё ещё является „Флорида Пантерз“. Возможно, „Флориде“ не имеет смысла бросаться на Панарина прямо сейчас. Артемий в случае своего обмена хочет выиграть Кубок Стэнли. Но в качестве свободного агента „Флорида“ будет для него хорошим продолжением карьеры.

«Пантеры» хотят усилиться как в линии атаки, так и во вратарской позиции. Только представьте, если «Флорида» одновременно украдёт и Панарина, и Бобровского. Это неплохой старт для команды. Но тут надо понимать, что сейчас нужно самому Панарину, а что нужно генеральному менеджеру «Коламбуса» Кекяляйнену. Всё может измениться, если Артемий захочет заключить контракт со своим новым клубом. Только я не уверен, что он этого захочет. Мне кажется, он хочет получит получить полную свободу выбора и сам решить, где он будет играть", — сказал Дрегер в эфире Toronto’s TSN 1050.