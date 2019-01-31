Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо» Р — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
08:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Сибирь» — «Йокерит»: стали известны составы команд

«Сибирь» — «Йокерит»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы новосибирской «Сибири» и финского «Йокерита» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 31 января, начало игры — в 15:30 мск.

«Сибирь»:

Тэйлор (Красиков);
Логинов — Климонтов, Михайлов — Брюле — Пельтола;
Пиганович — Морозов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Савченко — Лукин, Карон — Комаров — Принс;
Наумов — Игнатович, Казаков — Романцев — Яковлев.

«Йокерит»:

Калниньш (Запольски);
Лёв — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;
Кивистё — Грант, Мозес — Маннинен — Н. Йенсен;
Й. Йенсен — Лауридсен, Иконен — Регин — Весалайнен;
Столери — Рясанен, Мяки — Плэтт — Анттила.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент