Стали известны составы новосибирской «Сибири» и финского «Йокерита» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 31 января, начало игры — в 15:30 мск.
«Сибирь»:
Тэйлор (Красиков);
Логинов — Климонтов, Михайлов — Брюле — Пельтола;
Пиганович — Морозов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Савченко — Лукин, Карон — Комаров — Принс;
Наумов — Игнатович, Казаков — Романцев — Яковлев.
«Йокерит»:
Калниньш (Запольски);
Лёв — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;
Кивистё — Грант, Мозес — Маннинен — Н. Йенсен;
Й. Йенсен — Лауридсен, Иконен — Регин — Весалайнен;
Столери — Рясанен, Мяки — Плэтт — Анттила.
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«Сибирь» — «Йокерит»: стали известны составы команд