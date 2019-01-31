«Сибирь» — «Йокерит»: стали известны составы команд

Стали известны составы новосибирской «Сибири» и финского «Йокерита» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 31 января, начало игры — в 15:30 мск.



«Сибирь»:



Тэйлор (Красиков);

Логинов — Климонтов, Михайлов — Брюле — Пельтола;

Пиганович — Морозов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Савченко — Лукин, Карон — Комаров — Принс;

Наумов — Игнатович, Казаков — Романцев — Яковлев.



«Йокерит»:



Калниньш (Запольски);

Лёв — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;

Кивистё — Грант, Мозес — Маннинен — Н. Йенсен;

Й. Йенсен — Лауридсен, Иконен — Регин — Весалайнен;

Столери — Рясанен, Мяки — Плэтт — Анттила.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

