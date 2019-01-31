Стали известны составы на матч московского «Динамо» и магнитогорского «Металлурга», который состоится сегодня, 31 января, на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышёва», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Динамо» (Москва):
Бочаров (Ерёменко);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Чайковски — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Макаров;
Миронов — Зайцев, Моисеев — Ефремов — Михайлов;
Пепеляев — Меньшиков, Раисов — Карлин — Панкратов.
«Металлург»:
Кошечкин (Загидулин);
Верещагин — Матушкин, Мозякин — Кулёмин — Эллисон;
Береглазов — Ольшанский, Пакаринен — Расмуссен — Булирж
Рылов — Васильев, Варфоломеев — Шор — Чибисов;
Зайцев, Любимов — Неколенко — Тимкин, Дорофеев.
«Динамо» М — «Металлург»: стали известны составы команд