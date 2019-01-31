«Динамо» М — «Металлург»: стали известны составы команд

Стали известны составы на матч московского «Динамо» и магнитогорского «Металлурга», который состоится сегодня, 31 января, на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышёва», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Динамо» (Москва):



Бочаров (Ерёменко);

Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;

Чайковски — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Макаров;

Миронов — Зайцев, Моисеев — Ефремов — Михайлов;

Пепеляев — Меньшиков, Раисов — Карлин — Панкратов.



«Металлург»:



Кошечкин (Загидулин);

Верещагин — Матушкин, Мозякин — Кулёмин — Эллисон;

Береглазов — Ольшанский, Пакаринен — Расмуссен — Булирж

Рылов — Васильев, Варфоломеев — Шор — Чибисов;

Зайцев, Любимов — Неколенко — Тимкин, Дорофеев.