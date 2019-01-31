«Динамо» Мн — «Адмирал»: Степан Захарчук забил броском от своей синей линии

Во втором периоде матча минского «Динамо» и «Адмирала» из Владивостока заброшенной шайбой сумел отметиться защитник команды гостей Степан Захарчук. Хоккеисту удалось поразить ворота соперника броском от своей синей линии.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Динамо-Минск»



Энрот (Карнаухов);

Лисовец – Хенкель, С.Костицын – Терещенко (К) – А.Костицын;

Евенко – Уиркош, Пулккинен – Хауден – Дроздов;

Бокун – Блум (А), Парфеевец – Ковыршин – Степанов;

Китаров (А) – Волков – Литвинов; Знахаренко, Когалев.



«Адмирал»



Красоткин (Серебряков);

Захарчук – Угольников, Коньков (К) – В.Стрельцов – А.Стрельцов;

Кубат – Козловский, Черников – Петров – Бутузов;

Кармашков – Дьяков, Глазачев – Вихарев – Воронин;

Патрикеев – Таталин, Феоктистов – Мерескин – Зайцев.