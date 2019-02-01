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«Филадельфия» в овертайме победила «Бостон», Проворов сыграл более 30 минут

«Филадельфия» в овертайме победила «Бостон», Проворов сыграл более 30 минут
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» на выезде в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» — 3:2. «Лётчики» дважды отыгрывались, но вырвали победу, забив решающий гол при игре в формате «4 на 3».

Голами в составе победителей отметились Клод Жиру, Оскар Линдблом и Трэвис Санхайм. Также Скотт Лотон не реализовал буллит. У хозяев дубль оформил Давид Пастрняк.

На счету российского защитника «Филадельфии» Ивана Проворова 3 броска в створ и 2 блок-шота за 30.20 на льду (2.41 – в большинстве). У Михаила Воробьёва блок-шот и 33% выигранных вбрасываний за 9.19.

«Филадельфия» одержала шестую победу кряду и закрепилась на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков. «Бостон» (61) – четвёртый. У него три поражения подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2019, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2:3
1:1, 1:0, 0:1, 0:1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Пастрняк (Крюг, Маршан) – 03:05 (5x4), 1:1 – Жиру (Ворачек) – 19:16 (5x5), 2:1 – Пастрняк (Бержерон, Хара) – 25:11 (5x5), 2:2 – Линдблом (Ворачек, Санхайм) – 50:36 (5x4), 2:3 – Санхайм (Кутюрье, Конечны) – 62:56 (4x3)
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