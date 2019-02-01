«Филадельфия» в овертайме победила «Бостон», Проворов сыграл более 30 минут

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» на выезде в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» — 3:2. «Лётчики» дважды отыгрывались, но вырвали победу, забив решающий гол при игре в формате «4 на 3».

Голами в составе победителей отметились Клод Жиру, Оскар Линдблом и Трэвис Санхайм. Также Скотт Лотон не реализовал буллит. У хозяев дубль оформил Давид Пастрняк.

На счету российского защитника «Филадельфии» Ивана Проворова 3 броска в створ и 2 блок-шота за 30.20 на льду (2.41 – в большинстве). У Михаила Воробьёва блок-шот и 33% выигранных вбрасываний за 9.19.

«Филадельфия» одержала шестую победу кряду и закрепилась на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков. «Бостон» (61) – четвёртый. У него три поражения подряд.