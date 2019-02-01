Вдохновенная игра Зибанеджада и гол Яковлева — в обзоре победы «Рейнджерс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:3.

Главной звездой встречи стал шведский форвард гостей Мика Зибанеджад. Он оформил хет-трик, а также стал автором одной результативной передачи. Ещё один гол на счету Криса Крайдера. В составе «дьяволов» отличились Нико Хишир, Маркус Юханссон и Егор Яковлев. Российский защитник провёл первый матч с 10 декабря 2018 года.

Видеообзор самых ярких моментов встречи доступен на «Чемпионате».

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист одержал четвёртую победу подряд, отразив 19 бросков. Шведский вратарь вышел восьмое место в истории НХЛ по сейвам (22,219), превзойдя результат Джона Ванбизбрука (22,203). Рекорд принадлежит Мартину Бродо (28,928), второе место занимает Роберто Луонго (27,929), топ-3 замыкает Патрик Руа (25,800).