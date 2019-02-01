Хенрик Лундквист вышел на восьмое место в истории НХЛ по сейвам

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:3.

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист одержал четвёртую победу подряд, отразив 19 бросков. Шведский вратарь вышел восьмое место в истории НХЛ по сейвам (22,219), превзойдя результат Джона Ванбизбрука (22,203). Рекорд принадлежит Мартину Бродо (28,928), второе место занимает Роберто Луонго (27,929), топ-3 замыкает Патрик Руа (25,800).

Легендарный швед дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/06 и всю карьеру проводит в стане «рейнджеров». На счету 36-летнего вратаря 447 победы за 841 матч с процентом отражённых бросков 91,9 и коэффициентом надёжности 2,37. В 2012 году он стал обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю НХЛ.