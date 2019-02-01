Раисов: люди вокруг уже по 100 голов забили, а я только первый. Стыдновато

Нападающий московского «Динамо» Аслан Раисов поделился мнением о первой заброшенной шайбе в КХЛ. 28-летний нападающий забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Металлургом» (4:2).

«Вопросов нет, это всё очень позитивно, но мне стыдновато в таком возрасте забросить первую шайбу в КХЛ. Я смотрю вокруг, люди по 100 голов уже забили, а я только первый. Ну ничего, значит, так сложилась моя карьера, всё нормально.

Я рад представлять свою республику, поначалу, когда только начали говорить, что я первый чеченский хоккеист в КХЛ, испытывал гордость, а сейчас уже спокойнее к этому отношусь. Я очень надеюсь, что в Чечне появится хоккейный клуб, уж не знаю насчёт КХЛ, но хоть какой-нибудь. Я люблю играть в хоккей, и всегда хочется быть на льду больше, играть. Но доволен тем, что есть, я рад находиться в этой команде, и мне грех жаловаться», – цитирует Раисова ТАСС.