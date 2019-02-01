Коварж — о секрете успеха «Автомобилиста»: новая команда и легионеры в нападении

Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж поделился мнением о выступлении команды в этом сезоне.

«Секрет успеха? Новая команда, новые легионеры в нападении. За два сезона состав «Автомобилиста» почти полностью поменялся. Посмотрим в конце сезона, как это скажется на команде. Пока я не хочу оценивать наши перспективы по ходу сезона. Но все стараются добиться успеха — и игроки, и тренеры. Главное, чтобы это принесло результаты в плей-офф.

Многие говорят, что сейчас на «Автомобилист» стали настраиваться по-другому. Но на самом деле в КХЛ все профессионалы, и каждый клуб всегда играет на победу, отдаёт ради успеха все силы. Поэтому не могу сказать, что в начале сезона «Автомобилист» кто-то недооценивал. В любом случае ко всем соперникам надо серьёзно готовиться — даже команда, занимающая последнее место, какие-то очки обязательно наберёт. Мне вообще абсолютно без разницы, против кого играть. Думаю, против «Автомобилиста» также все играют со 100% отдачей — и сейчас, и три года назад, когда у клуба был небольшой бюджет», — приводят слова Коваржа «Известия».