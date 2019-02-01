Диц: многие в КХЛ были поражены таким итогам выездной серии «Барыса»

Защитник «Барыса» Даррен Диц прокомментировал поражение в матче со СКА (2:3) и поделился мнением о выступлении команды в последних матчах.

«Мы хорошо начали, но заработали слишком много удалений. Против топ-клубов лиги тяжело отыгрывать меньшинство, кажется, девять минут, это ломает какие-то моменты. Они забили три гола, тяжело для нас.

Три победы в трёх матчах в выездной серии? Мы знаем и верим в себя, в то, что мы топ-команда. И мы не удивлены этим результатам. Знаю, много было разговоров в лиге, многие были поражены таким итогам выезда. Но мы нет. Мы сами вполне были уверены в себе, и нужен ещё один шаг, нужно играть все 60 минут так, как мы можем.

Мы любим играть для наших болельщиков, и это большое преимущество. Но, если честно, это не самый главный залог успеха. Мы сосредоточены на своей игре, на уровне, к которому стремимся. И если мы добьёмся этого, то сможем подняться и в таблице», — цитирует Дица Sports.kz.