Уткин: зрители должны видеть кумиров не только на сцене, но и на спортплощадках

Член общественного совета при Министерстве спорта РФ Владимир Уткин поделился эмоциями от хоккейного матча команды артистов с командой «Авторы». Встреча завершилась со счётом 11:7 в пользу артистов.

«Очень важное, значимое мероприятие в рамках любительского хоккея. Сегодня мы играли для зрителей, которые должны видеть своих кумиров не только на сцене театра и кино, но и в повседневной жизни и, конечно, на спортивных площадках нашей страны. Сегодня это — ледовая арена, завтра — тенисные корты, а летом —, безусловно, футбол. Это делается для популяризации спорта и здорового образа жизни в России. Для подрастающего поколения, которые, видя своих любимых актёров, идут в спортивные секции. Спорт очень важен для здоровья, что — самое главное для каждого гражданина. Именно эту задачу мы и решаем.

Команда артистов организовалась 7 лет назад. У её истоков стоит наш капитан и предводитель Александр Морозов. В этом году к актёрам и артистам добавились деятели искусства и бывшие спортсмены из других видов спорта. Мы тренируемся два раза в неделю, здесь, в ЛСК ЦСКА им. Боброва. Большое спасибо руководству московских «армейцев» за шикарный приём. У нас, кстати, в этом сезоне красно-синие цвета, несмотря на наличие в коллективе экс-футболиста «Спартака» Александра Мостового. Хотя здесь нужно отметить, что Царь — выпускник спортшколы ЦСКА.

В принципе, все ребята молодцы. Очень серьёзно добавили в мастерстве. Недавно вице-чемпион Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион России и заслуженный мастер спорта по хоккею Алексей Морозов дал согласие стать игроком хоккейного клуба «КомАр». Это один из главных трансферов года. А вообще, наш девиз: «Живи и играй с улыбкой!». Вот вам и улыбка «КомАра», — сказал Уткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Тузовым.