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Индрашис: наверное, я нашёл свою химию с Шипачёвым и Кагарлицким

Индрашис: наверное, я нашёл свою химию с Шипачёвым и Кагарлицким
Хоккей / КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Микс Индрашис дал комментарий в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом».

«Наверное, я нашёл свою химию с Шипачёвым и Кагарлицким. Конечно, с ними очень хорошо играть. Они, когда это бывает нужно, всегда отдадут пас и найдут тебя отличной передачей. Теперь надо побеждать «Адмирал». Немного неприятно, что придётся переезжать из нового дворца, пусть даже на одну игру. Но такой график — где придётся, там и будем играть. Особенно не переживаем. По самому сопернику сложно что-то сказать. Даже не помню, как мы сыграли с ними на выезде. В КХЛ почти все команды одинаковые — лёгкой игры не будет ни с кем», — приводят слова Индрашиса «Известия».

Матч «Динамо» – «Адмирал» состоится сегодня, 2 февраля, в Балашихе. Начало встречи — 17:00 мск.

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