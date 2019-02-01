Шипачёв: клюшки Кагарлицкого уже три месяца «Почтой России» идут

Нападающие московского «Динамо» Вадим Шипачёв и Дмитрий Кагарлицкий в эфире клубного телевидения в шутливой форме обсудили проблему с клюшками, которая возникла у Кагарлицкого в этом сезоне.

«У меня жена последнее время любит готовить пасту с трюфелями. На самом деле это недорого. Не надо на меня так смотреть. Очень вкусно получается, мы так ужинаем. Только так кажется, что трюфели — это очень дорого», — сказал Кагарлицкий.

«Как мне трюфели? Так Кагарлицкий не звал меня к себе на трюфели. Я-то на базе, считай, живу», — сказал Шипачёв.

«Надо просто предложить, чтобы пасту с трюфелями здесь в столовой приготовили», — продолжил тему Кагарлицкий.

«Если они трюфели закажут, нам тогда клюшки не купят. У Димы уже клюшек нет. Они Почтой России три месяца, наверное, идут. Можно ему привезти, хотя бы одну? Поиграть. На трибунах плакат видел: „Дима, дайте клюшку“. Я смотрю на Кагарлицкого и думаю: только не отдавай свою последнюю клюшку, потому что играть нечем уже будет. Я спиной вставал, обзор закрывал, скотчем заклеивал», — сказал Шипачёв.

«Да, есть вопросы по клюшкам, но они не для этой передачи», — завершил диалог Кагарлицкий.