Патрик Кейн набрал 900 очков за карьеру и приблизился к Кучерову

Американский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн отметился 4 (2+2) баллами во встрече с «Баффало Сэйбрз».



Таким образом, Кейн стал пятым игроком в истории «Чикаго» и 13-м американским игроком в истории Национальной хоккейной лиги, достигшим отметки 900 очков за карьеру. На счету Кейна теперь 903 (343+560) очка в 873 матчах.



В текущем регулярном чемпионате НХЛ у Кейна стало 75 (31+44) заработанных очков в 51 матче, он вышел на второе место в гонке бомбардиров и отстаёт от лидирующего Никиты Кучерова на четыре очка.

«Питтсбург» обыграл «Оттаву», «Чикаго» — «Баффало»

«Чикаго Блэкхоукс» одержал выездную победу над «Баффало Сэйбрз» — 7:3. Дублями составе гостей отметились Патрик Кейн и Брэндон Саад. По голу на счету Дрейка Каджулы, Данкана Кита и Коннора Мёрфи. У «клинков» отличились Джейк Айкел, Кайл Окпосо и Джейсон Поменвиль.



На счету Артёма Анисимова 2 минуты штрафа и 2 броска за 11.21.