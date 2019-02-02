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Малкин пропустил матч с «Оттавой» из-за травмы, полученной в драке со Стэмкосом

Малкин пропустил матч с «Оттавой» из-за травмы, полученной в драке со Стэмкосом
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропустил встречу с «Оттавой Сенаторз» (5:3) из-за травмы верхней части тела. Как сообщает NBC Sports, россиянин травмировался во время драки со Стивеном Стэмкосом во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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Это был настоящий «хет-трик имени Джино».

Также Малкин в игре с «молниями» записал на свой счёт две результативные передачи. Он отдал 600 пасов за всю карьеру в НХЛ. Евгений Малкин стал четвёртым россиянином, достигшим подобного показателя в истории лиги. Ранее подобный результат преодолели Сергей Фёдоров (696), Сергей Зубов (619) и Павел Дацюк (604). Малкину для этого потребовалось наименьшее количество игр – 834.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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