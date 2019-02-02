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Генменеджер «Флориды» — об обменах в дедлайн: мы не будем сидеть сложа руки

Генменеджер «Флориды» — об обменах в дедлайн: мы не будем сидеть сложа руки
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал возможность приобретения новых игроков перед дедлайном. Напомним, что «пантеры» считаются одними из главных претендентов на приглашение российских игроков «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского и Артемия Панарина.

«Мы не собираемся сидеть на месте сложа руки. У нас много хороших игроков, и у нас будет много хороших игроков. Наш владелец Винни Виола дал мне карт-бланш, дал разрешение на то, чтобы свободно делать любые ходы. У нас есть план, мы стремимся к победе. Все инструменты для достижения успеха Винни нам дал. В этом месяце мы собираемся сделать всё, чтобы в будущем стать чемпионами. В долгосрочной перспективе мы хотим много выигрывать», — приводит слова Тэллона The Athletic.

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