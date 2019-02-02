Валк — в списке травмированных до 9 марта, Кольцов выбыл до конца сезона

Нападающий астанинского «Барыса» Кёртис Валк помещён в список травмированных до 9 марта, информирует официальный пресс-релиз Континентальной хоккейной лиги.



Выбыли до 10 февраля сразу шестеро хоккеистов хабаровского «Амура»: Виталий Атюшов, Александр Горшков, Артём Железков, Валентин Пьянов, Кирилл Рассказов и Игорь Руденков.



Также продлён срок нахождения в списке травмированных защитника екатеринбургского «Автомобилиста» Кирилла Кольцова — опытный хоккеист выбыл до 30 апреля. Ранее сообщалось, что Кольцов сумеет вернуться в строй к концу февраля.



Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19