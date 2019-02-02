Тротц: Василевский и Грайсс сыграли невероятно, делали классные сейвы

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился впечатлениями от проигранного матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:1 Б).



«Хороший матч, весьма интересный. Оба вратаря сыграли невероятно, сделали несколько классных сейвов», — приводит слова специалиста официальный сайт «Нью-Йорк Айлендерс».

«Тампа» благодаря шат-ауту Василевского обыграла «Айлендерс»

Основное время и овертайм прошли без голов. Победу «молниям» принёс точный бросок защитника Виктора Хедмана.



На счету лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова нереализованный буллит, 4 минуты штрафа, 2 броска в створ, силовой приём и блок-шот за 20 минут 5 секунд, проведённых на льду. У Михаила Сергачёва 3 силовых приёма и блок-шот за 17.41. Андрей Василевский оформил четвёртый шат-аут в сезоне, отразив 36 бросков и 3 буллита.



«Тампа» одержала две победы в трёх встречах и возглавляет турнирную таблицу лиги, набрав 78 очков. «Айлендерс» (64) — вторые в Восточной конференции.