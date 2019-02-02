Форвард «Локомотива» Денисенко дисквалифицирован на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировал нападающего ярославского «Локомотива» Григория Денисенко, информирует официальный сайт лиги.



«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Торпедо» — «Локомотив»



На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего «Локомотива» Григория Денисенко по п. 1.10. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, на наказание по п. 1.11. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.



В соответствии с п. 4.3.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ Денисенко получает две игры дисквалификации и индивидуальный штраф», — сказано на сайте лиги.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.