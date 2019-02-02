«Сибирь» — СКА: Красиков оформил третий «сухарь» в сезоне, отразив 36 бросков

В Новосибирске местная «Сибирь» переиграла петербургский СКА, встреча завершилась со счётом 1:0. Третий «сухарь» в сезоне оформил голкипер новосибирского коллектива Алексей Красиков, отразивший 36 бросков хоккеистов «армейского» клуба.

«Сибирь» победила СКА впервые с 2015 года

Счёт был открыт на 5-й минуте — заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Шейн Принс. Остаток первого периода и второй прошли без голов. Ближе к концу основного времени СКА сумел поразить ворота соперника, но судьи после видеопросмотра отменили шайбу, игра завершилась со счётом 1:0.