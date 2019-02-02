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«Динамо» М — «Адмирал»: стали известны составы на матч в Балашихе

«Динамо» М — «Адмирал»: стали известны составы на матч в Балашихе
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы на матч московского «Динамо» с «Адмиралом», который состоится сегодня, 2 февраля, на «Арене Балашиха имени Юрия Ляпкина», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 17:00 мск.

«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Бочаров);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Чайковски — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Макаров;
Миронов — Зайцев, Моисеев — Мозер — Михайлов;
Пепеляев — Меньшиков, Раисов — Ефремов — Карлин.

«Адмирал»:
Красоткин (Серебряков);
Мищенко – Козловский, Черников – Петров – Бутузов;
Патрикеев – Угольников, Коннов – В. Стрельцов – А. Стрельцов;
Кармашков – Дьяков, Глазачев – Мерескин – Воронин;
Кубат – Таталин, Коньков – Полак – Зайцев.

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