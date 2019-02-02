«Динамо» М — «Адмирал»: стали известны составы на матч в Балашихе

Стали известны составы на матч московского «Динамо» с «Адмиралом», который состоится сегодня, 2 февраля, на «Арене Балашиха имени Юрия Ляпкина», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 17:00 мск.



«Динамо» (Москва):

Ерёменко (Бочаров);

Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;

Чайковски — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Макаров;

Миронов — Зайцев, Моисеев — Мозер — Михайлов;

Пепеляев — Меньшиков, Раисов — Ефремов — Карлин.



«Адмирал»:

Красоткин (Серебряков);

Мищенко – Козловский, Черников – Петров – Бутузов;

Патрикеев – Угольников, Коннов – В. Стрельцов – А. Стрельцов;

Кармашков – Дьяков, Глазачев – Мерескин – Воронин;

Кубат – Таталин, Коньков – Полак – Зайцев.