Андриевский: будет ли Красиков играть после «сухаря» со СКА, решим завтра

Главный тренер новосибирской «Сибири» Александр Андриевский подвёл итоги победы в домашнем матче с питерским СКА (1:0).



«Хорошо провели два периода. В третьем периоде была уже задача сохранить преимущество, удаления начались, было тяжело. Практически весь период отыграли в своей зоне. Хорошо, что ребята справились с этой нагрузкой и завоевали сегодня два очень важных очка. Хотел бы отметить потрясающую атмосферу на стадионе. Когда арена битком, то и играть приятнее. Болельщик даёт энергию, которая необходима ребятам.



Вероятность возвращения Пельтолы и Пигановича? Как говорится, пятьдесят на пятьдесят. Завтра новый день, а матчи идут через два дня. Первушина и Демидова прооперировали в пятницу. Как сказали доктора, всё прошло удачно, и через две-две с половиной недели они могут быть готовы вернуться в строй. Всё зависит от конкретного человека, как он восстанавливается.



Красиков выдал «сухой» матч. Как это повлияет на выбор вратарей? Пусть после игры пройдет день, мы спокойно сядем и решим. Кто будет лучше, тот и выйдет на лёд», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.