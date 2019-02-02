Гулявцев: игре нужно отдаваться полностью, сегодня так делали не все

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (1:3).



«Неплохо начали матч, забили быстрый гол, но это был последний всплеск в сегодняшнем матче в плане атаки. Если вышел на матч, то должен отдаваться игре полностью, сегодня так делали не все. Мало контролировали шайбу, всего восемнадцать бросков нанесли, тяжело выиграть, когда ты не атакуешь. Большую часть оборонялись, но игра в своей зоне привела к пропущенным шайбам. Самое главное, что сегодня не все вышли побеждать», — передает слова Гулявцева корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

«Салават» обыграл «Амур», Кадейкин и Жарков набрали по три очка

В первом периоде соперники забили по одному голу, авторами заброшенных шайб стали Данил Файзуллин и Владимир Жарков. Следующий период прошёл без голов, а на 46-й минуте подопечные Николая Цулыгина вышли вперёд благодаря голу Дмитрия Кугрышева. Вскоре хозяева упрочили преимущество, точным броском отметился Александр Кадейкин, тем самым установив окончательный счёт.