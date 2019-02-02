Кадейкин: этим и отличается хорошая команда, что все звенья делают результат

Форварда «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин подвёл итоги матча с «Амуром» (3:1).



«Всю игру владели инициативой, играли в атаку. Понимали, что «Амур» будет играть от обороны. Игра была для нас более-менее понятная. Главное, нужно было не совершать ошибок, больше атак с ходу. Где-то получилось забить, реализовать свои моменты. Нельзя сказать, что сыграли в обороне строго, потому что были ошибки.



Три шайбы моего звена? Никакого настроя особо не было, просто так сошлось. Хорошие моменты возникали у нас, могли ещё забивать. Сегодня игра у нас пошла, завтра — у другого звена. Этим и отличается хорошая команда, что все звенья делают результат. Прошлая игра с «Амуром» — 0:3? Где-то, наверное, сидела мотивация забить больше», — передаёт слова Кадейкина корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.