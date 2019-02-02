Цулыгин — о звене молодёжи: не выпускали из-за счёта, потом они были «холодные»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги встречи с «Амуром» (3:1).



«Тяжело играть, когда пропускаешь в самом начале, но после этого перебороли. Самое приятное, что в команде нашлись люди, которые взяли на себя роль лидеров и довели матч до победы. Значит, есть команда, когда никто не ждет от кого-то чего-то, а выходит на поле каждый бороться и делать результат. После тех домашних поражений очень приятно опять выиграть.



Будут ли подобные эксперименты, как сегодня с четвёртым звеном? Сейчас будем готовиться к игре с «Барысом», а когда с ними сыграем, будет небольшой перерыв, и уже после него будем окончательно определяться с составом. Улучшит ли свою игру Ларсен? Каждый игрок играет не для набора очков, а для того, чтобы команда побеждала. Естественно, от него очень много зависит в большинстве. Когда он набирает очки, команда побеждает, но это не первоначальная задача — набирать очки. Самое главное, чтобы команда выигрывала. Думаю, он улучшит свою игру, всё будет хорошо.



Игра молодёжного звена? Понравилось, как они начали игру, играли активно. Играть в третьем периоде им не позволил счет и ситуация в игре, после счёта 3:1 хотелось их выпустить, но при этом подумали, что они были холодные, не хотелось бросать их в это пекло», — передает слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.